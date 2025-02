Fumacê no mosquito- A Prefeitura de Santa Bárbara segue com as ações ininterruptas de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Entre as medidas preventivas, a nebulização costal tem sido realizada para eliminar os mosquitos adultos e conter a proliferação das doenças.

Nesta semana, as ações foram intensificadas nos bairros Planalto do Sol, Sartori e Jardim Belo Horizonte. Planalto do Sol e Vila Garrido receberá as ações nos próximos dias. Neste mês o serviço de nebulização costal já foi realizado nos bairros Centro, Planalto do Sol II, Europa IV, Nova Conquista, Mollon IV, e outras vias do Planalto do Sol, Sartori e Jardim Belo Horizonte.

A nebulização costal é uma técnica que utiliza equipamentos portáteis, permitindo a aplicação direcionada do inseticida em áreas estratégicas, principalmente em locais onde há maior incidência de casos da doença ou risco elevado de proliferação do mosquito. Essa medida auxilia na eliminação do Aedes aegypti na fase adulta, reduzindo significativamente a população do vetor e, consequentemente, os casos de dengue no município.

Outras ações de combate ao mosquito Aedes aegypti são realizadas durante todo o ano no Município. Além dos serviços descritos, também são promovidas: visitas aos Pontos Estratégicos (locais com alta probabilidade de proliferação de mosquitos, como ferros-velhos, borracharias, recicladores, floriculturas, cemitérios, entre outros); monitoramento entomológico com uso de ovitrampas (armadilhas para ovos de mosquito); avaliação de Densidade Larvária, em imóveis sorteados em toda a área urbana do Município; visitas em Imóveis Especiais (locais com grande circulação de pessoas, como escolas, unidades de saúde, supermercados, shoppings, centros comunitários, igrejas, entre outros).

A Prefeitura reforça que a participação da população é essencial para conter o avanço da dengue. Eliminar criadouros nas residências, manter quintais limpos e evitar o acúmulo de água parada são ações fundamentais para impedir a proliferação do mosquito.

Além do fumacê,

é importante que os moradores recebam os agentes de controle de endemias, que fornecem orientações sobre medidas simples, mas eficazes, na prevenção da doença. Todos os serviços são gratuitos, sem qualquer tipo de cobrança.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.

