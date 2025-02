O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está realizando, nesta quinta-feira (20), a substituição de uma das bombas da ETA (Estação de Tratamento), responsável pelo abastecimento de várias regiões da cidade.

A autarquia informa que o abastecimento pode ser afetado nos seguintes bairros: Vila Galo, Nova Americana, Conserva, Vila Biasi, Jardim São Paulo, Jardim São Pedro, Cidade Jardim, Mathiensen, Jardim dos Lírios, Parque Novo Mundo, Terramérica, Parque Universitário, Jardim Brasília, Jardim São José e adjacências e Cordenonsi.

Retorno aos poucos da água

“Estamos trabalhando com a maior agilidade possível para concluir o trabalho. Em seguida, poderemos retomar o bombeamento para o retorno gradativo do abastecimento”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Mais notícias da cidade e região

Dengue: Prefeitura de Americana facilita registro de denúncias

A Prefeitura de Americana facilitou o registro de denúncias relacionadas à dengue, por meio do Atendimento Digital, disponível 24 horas por dia. Agora, a página específica da dengue no site da Prefeitura, acessível por meio de banner na página inicial (www.americana.sp.gov.br), conta com um botão que direciona o cidadão para o registro digital das informações. As denúncias também podem ser feitas através do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), pelo telefone (19) 3475-9024.

Essa é mais uma ação da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que tem como objetivo reforçar as atividades do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) e mobilizar a cidade contra a doença.

“A Prefeitura toda está se mobilizando no combate à dengue; essa facilidade no acesso ao registro digital das denúncias é mais uma ferramenta para nos auxiliar no controle da doença”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Nesta página específica sobre a dengue, também é possível acompanhar a situação epidemiológica do município, os casos confirmados de dengue por bairro, orientações gerais sobre a doença, bem como as ações de controle que vêm sendo realizadas na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP