Um homem acabou soterrado em uma obra em Nova Odessa na tarde desta quinta-feira. O caso mobilizou o corpo de Bombeiros e ele foi levado pelo helicóptero Águia da PM para o Hospital Estadual de Sumaré.

O atendimento começou pouco antes das 15h na Avenida Natália Klaus Mut, 1021. Foram 4 viaturas e 9 homens dos bombeiros no resgate.

Sob o comando do 1º Ten PM Sendin, a operação teve tempo resposta de 5 minutos.

Recebemos uma solicitação de emergência via 193 para um caso de soterramento. Ao chegarmos ao local com a viatura ABS16304, composta por dois integrantes, encontramos uma vítima masculina de 52 anos presa em um buraco, com suspeita de lesões graves devido ao deslizamento de terra.

Os trabalhadores estavam utilizando uma máquina retroescavadeira para abrir o buraco quando a vítima entrou para realizar manutenção, momento em que ocorreu o acidente. Infelizmente, houve um deslizamento de terra que a cobriu completamente.

Os Bombeiros de Nova Odessa realizaram a retirada da vítima, Além disso, contamos com o apoio da Ambulância de Nova Odessa e dos Bombeiros de Sumaré.

Para o transporte da vítima, foi necessário o apoio do Águia Aeromédico de Campinas, que realizou uma evacuação aeromédica para estabilizar a vítima e transportá-la ao Hospital Estadual de Sumaré, onde recebeu atendimento médico especializado.

A sinergia estratégica entre as forças de resgate foi fundamental para o sucesso da operação, assegurando a integridade física e emocional da vítima. A conjugação de esforços, expertise e recursos permitiu uma resposta rápida e eficaz, traduzindo-se em um desfecho positivo para todos os envolvidos.

