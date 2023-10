Santa Bárbara agora tem o lanche de mortadela do Mercadão de São Paulo

Pra quem gosta do tradicional lanche de mortadela do Mercadão Municipal da cidade de São Paulo agora a delícia pode ser encontrada pertinho, região. Isso porque Santa Bárbara d’Oeste também passou a ter a iguaria.

O local fica no Mercadão da Cidade e se chama “Casebre”. Lá, os clientes poderão se deliciar com o tradicional lanche, muito famoso pela quantidade de mortadela entre as fatias de pão.

Inspirado nas saudosas ‘bodegas’ que permearam os anos 60/70, o Casebre traz em sua essência o conceito de pequeno e simpático armazém, ponto de encontro entre amigos e claro: o local onde se encontra a boa e velha gastronomia popular, em especial, o afamado sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo, considerado ícone gastronômico popular.

Para oferecer essa experiência sensorial e gustativa, da forma como é praticada na capital, os proprietários visitaram pessoalmente os bares de maior representatividade, como Bar do Mané e Hocca Bar, onde foi possível conhecer não só a origem, bem como seu preparo e toda a atmosfera do local.

“Quem conhece o Mercadão de São Paulo sabe bem o tamanho de sua representatividade multicultural e importância para o fomento das feiras livres e do turismo gastronômico popular. Esse pedacinho peculiar paulistano carrega, além de grandes histórias de vidas, muitos aromas e sabores. E é justamente essa experiência que desejamos proporcionar aos nossos clientes; trazer um pouquinho da essência e cultura paulistana por meio de nossos alimentos, em especial, o “sanduíche de mortadela acompanhado de uma Itubaína bem geladinha.”

Apesar de recém-inaugurado, o Casebre já está em processo de formatação para se tornar uma franquia. O autêntico sanduíche tem a marca CERATTI. Para a produção dos sanduíches, o Casebre conta com o apoio da marca Ceratti, eleita por mais de seis anos consecutivos, a melhor mortadela do Mercado Municipal de SP, de acordo com o prêmio Top Qualidade Brasil, organizado pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo. CICESP.

A marca mantém a receita tradicional criada em 1661, na Bolonha, Itália, garantindo seu incomparável sabor e aroma.

O Casebre bar/restaurante está localizado no Mercadão da Cidade, na rua Floriano Peixoto, 1653, BOX 3, em Santa Bárbara d’Oeste.

