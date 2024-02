SBO Feminino leva título do Torneio de Férias de Futsal

A equipe SBO Feminino conquistou o título do Torneio de Férias de Futsal

competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) na categoria sub-13. Em final disputada no sábado (27) o SBO Feminino venceu a SEME Feminino 5 a 2.

Os gols do time campeão foram marcados por Ayla Sampaio (4), artilheira da competição com 14 gols, e Kemilyn, enquanto Jhennyfer Silva e Hadassah Dias descontaram para as vice-campeãs.

Em 2024 o Torneio de Férias de Futsal feminino contou com quatro equipes – que formaram um grupo único e com todas se enfrentando. O SBO Feminino se junta a LA Futsal 11 (categorias sub-16 e sub-14), São Caetano (sub-12), Arena M10 (sub-10) e Na Cara do Gol (sub-08), que conquistaram o título no masculino.

Confira os resultados:

Minas do Bosque 1×8 Bosque dos Sonhos

SEME Feminino 3×3 SBO Feminino

Minas do Bosque 1×3 SEME Feminino

Bosque dos Sonhos 3×3 SBO Feminino

Minas do Bosque 4×3 SBO Feminino

Bosque dos Sonhos 3×3 SEME Feminino

SEME Feminino 2×1 Minas do Bosque (semifinal)

Bosque dos Sonhos 1×2 SBO Feminino (semifinal)

SBO Feminino 5×2 SEME Feminino

Confira os elencos dos times finalistas:

SBO Feminino – Amanda Flor, Lídia Flor, Yasmin da Silva, Ayla Sampaio, Kemilyn Menezes e Sophia Florenço Tecnico Rafael Pizzi

SEME Feminino – Sophia Roberta, Julia Rodrigues, Jhennyfer Silva, Isabelli Amaral, Rafaela Basteli e Hadassah Dias. Técnico Bruno Chinelato

