Carro do Sorteio- Minor Ambo, morador do Jardim da Colina, em Americana,

foi o ganhador do veículo Mobi Like zero quilômetro, da campanha Espetáculo de Prêmios da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). Ele fez a compra no M. Box Supermercados. O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira, dia 31, data do aniversário de 63 anos da entidade. Já a moradora da Vila Mathiensen, Rosângela Fagundes, vai receber um notebook Dell Inspiron. Ela preencheu o cupom na Loja Ômega.

O sorteio foi realizado por Marcelo Fernandes, presidente da entidade, com as presenças de Elza Cassitas Sferra, primeira vice-presidente; Evandro Barizon, segundo vice-presidente; Diogo Mentor, terceiro vice-presidente, e James Nadin, presidente do Conselho Deliberativo, bem como também outros diretores da Acia.

O Espetáculo de Prêmios teve início em maio de 2023 e será encerrado em abril deste ano. A promoção está distribuindo R$ 200 mil em diversos produtos. Até o final do ano passado foram sorteadas duas motos, mais sete Smarts TV de 43 polegadas, dois notebooks, quatro celulares Samsung Galaxy, dois tablets, um smartwatch, dois patinetes elétricos, um videogame e cinco cestas de flores e chocolates.

Mais de 700 estabelecimentos participam da campanha, incluindo empresas, lojas e prestadores de serviços. O Espetáculo de Prêmios conta ainda com o apoio de 40 patrocinadores.

Para Marcelo Fernandes, a campanha foi um grande sucesso e atingiu seus objetivos. “Nós tivemos no final do ano, no período do Natal, um movimento significativo no comércio da região central da cidade. As vendas aumentaram e o Centro ficou fortalecido. A reforma do Convívio e a iluminação na Praça Comendador Müller contribuíram com esse cenário”, disse o presidente.

Os próximos sorteios serão realizados nos dias 29 de fevereiro, 29 de março e 30 de abril. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com os cartazes, o consumidor recebe um cupom para concorrer aos prêmios.

