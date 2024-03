Seaac: Assembleias aprovam pautas de negociação

O SEAAC realizou nos dias 4, 5 e 6 de março assembleias, respectivamente, com trabalhadores

das categorias de representantes comerciais, comissários e consignatários e arquitetura e engenharia consultiva. As assembleias, realizadas em primeira convocação às 17h30 e em segunda convocação às 18 horas, foram para apresentação, discussão e aprovação ou não da pauta de reivindicações para a campanha salarial 2024/2025.

“Estas categorias tem data-base em 1º de maio e com as pautas aprovadas pelos trabalhadores, como ocorreu, o próximo passo será protocolar nos sindicatos patronais e iniciar as negociações coletivas”, explicou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva. “Esperamos que as negociações fluam com normalidade e possamos logo no início de maio estar fechando as Convenções Coletivas, instrumento que traz equilíbrio às relações trabalhistas e segurança jurídica para empresários e trabalhadores”, finalizou.

