SEAAC inicia entrega de material escolar

O SEAAC de Americana e Região inicia a entrega

dos kits de material escolar nesta terça-feira, 09 de janeiro. A entrega prossegue até 29 de fevereiro, beneficiando os associados com filhos de 4 até 14 anos de idade.

Os kits podem ser retirados diretamente nas papelarias conveniadas nas cidades de Americana, Limeira, Piracicaba e Sumaré. Os associados de cidades distantes das papelarias conveniadas devem entrar em contato com o Sindicato que orientará sobre a retirada dos kits.

O SEAAC vai enviar para as papelarias conveniadas a relação dos associados com direito ao benefício. Para a retirada do kit procure a papelaria e apresente a Carteira de Sócio Digital, aplicativo disponível para todos. O kit tem valor de R$ 110,00 por filho conforme a idade estipulada. “O material escolar pesa no orçamento das famílias no início do ano. Nossa ação colabora na educação dos filhos dos nossos associados”, comentou a Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

