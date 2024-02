Diretores e gestores das 11 escolas de Ensino Fundamental se reuniram, na última semana, na Secretaria de Educação de Americana, para alinhar o planejamento de trabalho no ano letivo de 2024, que contará com entregas de obras de reforma e ampliação de unidades e formação constante de educadores, com o objetivo de qualificar ainda mais o ensino no município.

O encontro contou com a presença da secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, e das diretoras de Tecnologia Educacional, Alessandra Maraisa Miranda Pereira, de Desenvolvimento Pedagógico, Neuza Aparecida Moro, e de Educação Básica, Graciete Pereira da Silva.

A reunião incluiu o calendário de formações online e presenciais voltadas aos educadores, a utilização do material didático enviado pelo Governo do Estado e que vai complementar o Sistema Integrado de Ensino adotado em 2023 pela secretaria municipal, o funcionamento das Salas Maker “Criar e Aprender” e o uso do diário online para o lançamento de notas e o acompanhamento de informações da unidade. Nesta quarta-feira (28), os professores maker se reúnem na sede da secretaria para dar andamento aos temas.

“Foi um encontro muito produtivo, de fortalecimento das relações interpessoais, afinal, uma Educação de qualidade é feita por profissionais motivados, capacitados e hábeis em identificar e atender as necessidades de nossos alunos. Estamos otimistas com os projetos em andamento, 2024 será um grande ano para toda a rede”, analisou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Estudantes do Ensino Fundamental vão notar grandes mudanças no cotidiano escolar com a entrega das obras de reforma e ampliação das EMEFs Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, e Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, e da reforma do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profa. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito.

Além disso, em 2024 Americana vai ampliar o ensino da disciplina de Língua Inglesa para todos os estudantes do Ensino Fundamental. O objetivo é atender mais de 4,6 mil crianças do 1º ao 5º ano da rede municipal, sem custo extra com material didático. A disciplina já é ministrada para turmas do 6º ao 9º ano da rede.