Os Resultados Setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de fevereiro mostram que os empresários industriais de 25 dos 29 setores analisados estão confiantes em 2024. O dado apresentado na pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) é o mais alto desde outubro de 2022 e mostra que a confiança está bem disseminada na indústria. A instituição consultou 2.033 empresas, entre os dias 1º e 16 de fevereiro de 2024. De forma mais detalhada, a confiança aumentou em 14 setores, caiu em outros 14 e se manteve estável em um setor: Extração de minerais não metálicos. Com isso, apenas quatro dos 29 setores analisados ficaram com o índice de confiança abaixo dos 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança. “Apesar da divisão quase igual entre o número de setores que ganharam e perderam confiança em fevereiro, alguns setores que ganharam confiança estão entre aqueles que não estavam confiantes em janeiro e nos meses anteriores”, explica a economista da CNI, Larissa Nocko. >> Veja a entrevista completa com a economista da CNI, Larissa Nocko Três setores da indústria saíram da falta de confiança para a confiança. São eles: Produtos de borracha (51,1 pontos); Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos (50,3 pontos); e Couro e artefatos do couro (50,3 pontos). De acordo com a pesquisa, apenas o setor de Móveis retrocedeu no nível de confiança e está abaixo da linha de 50 pontos (47,1 pontos). Como está a confiança da indústria por porte? De acordo com o ICEI Resultados Setoriais, as médias empresas industriais se mostraram mais confiantes (+0,1 ponto) em fevereiro para 52,5 pontos, enquanto as de grande e as de pequeno porte assinalaram redução de confiança de, respectivamente, 0,5 ponto (54,9 pontos) e 0,7 ponto (50,5 pontos). Apesar disso, todos os portes seguem com índices de confiança acima da linha divisória de 50 pontos. Confiança também está bem disseminada por região A confiança da indústria avançou nas regiões Centro-Oeste (+1,2 ponto, para 54,8 pontos) e Sul (+0,4 ponto, 50,6 pontos) e ficou, praticamente, inalterada nas regiões Sudeste (estável em 52,6 pontos) e Norte (-0,1 ponto, para 54,7 pontos) de janeiro para fevereiro. No Nordeste houve uma redução de confiança de 2,9 pontos, mas a região segue com o maior índice de confiança do país, com 55,8 pontos. Todas as regiões apresentam indicador acima da linha de 50 pontos. Sobre os resultados setoriais do ICEI O ICEI, como um indicador antecedente do desempenho industrial, sinaliza as mudanças de tendência de variáveis como a produção industrial, o emprego e os investimentos na indústria. O ICEI setorial apresenta os resultados da indústria extrativa, da construção e da transformação. A publicação também disponibiliza índices de confiança para os três portes de empresa (pequeno, médio e grande) e para as cinco regiões geográficas do país.