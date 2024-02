Jesus pede limpeza e corte do mato nos prédios abandonados da SP

Prédios abandonados- O vereador Jesus Vendedor apresentou, nesta quarta-feira (28)

Indicação 539/2024, por meio da qual solicita medidas imediatas para controlar e erradicar a proliferação de mosquitos, pernilongos e escorpiões provenientes de espaço situado entre os bairros Parque Olaria e Rochelle.

No documento, o vereador expressou sua preocupação com a presença desses insetos e de animais peçonhentos, originados nos “predinhos abandonados” localizados na Rua Independência. Na justificativa apresentada, ressaltou que moradores dos bairros Rochelle e Parque Olaria procuraram o vereador em busca de uma solução para a crescente ameaça à saúde pública.

Os relatos dos residentes indicam que mosquitos, pernilongos e escorpiões estão surgindo desses prédios abandonados, afetando as vias e residências adjacentes, gerando apreensão entre os moradores. O vereador alerta para a gravidade da situação, especialmente devido à temporada propícia à proliferação de mosquitos transmissores de doenças como a dengue.

Após uma visita ao local, o vereador constatou pessoalmente a urgência da situação e solicita ao Poder Executivo Municipal a intervenção do setor competente. A proposta é realizar uma visita técnica aos prédios abandonados para, posteriormente, adotar medidas efetivas no combate aos insetos, garantindo a saúde pública dos moradores.

Ainda na indicação, Jesus Vendedor enfatiza que o pedido não é apenas uma iniciativa pessoal, mas uma demanda urgente de todos os moradores dos bairros afetados, que clamam pela resolução imediata do problema.

