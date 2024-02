O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton, anunciaram nesta quarta-feira (28) as atrações do FÉstival, evento que une expressões culturais cristãs e que será realizado no dia 20 de abril, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

O FÉstival promove a celebração da cultura cristã, com apresentações musicais e teatrais, área de descanso e alimentação. Entre as atrações confirmadas para o evento em Santa Bárbara d’Oeste estão Bruna Karla, Jefferson & Suellen e André & Felipe, além da Cia Nissi com o espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical. A primeira edição do FÉstival foi promovida no Memorial da América Latina, em São Paulo, e segue sendo uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos

Amigos da Arte.

O FÉstival em Santa Bárbara d’Oeste ocorrerá com o impulsionamento do Festival Avivah, lançado e realizado no ano passado no Município. “O sucesso do Avivah impulsionou a nova parceria com o Governo do Estado de São Paulo, integrando agora o FÉstival nesta realização. Dois eventos em um, trazendo grandes nomes e movimentando o público de toda cidade e região em um espaço turístico e de valor histórico que já recebe grandes eventos que é o nosso Complexo Usina Santa Bárbara”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Confira as atrações:

Bruna Karla

É indiscutivelmente um dos grandes nomes do gospel nacional. Começou a cantar aos três anos, gravou seu primeiro album aos 11 anos e, hoje, com 20 anos de carreira, acumula quatro indicações ao Grammy Latino, e é apontada como uma das artistas gospel com maior número de visualizações no YouTube (mais de 316 milhões de views) e

plataformas de streaming, alem de reunir mais de 20 milhies de seguidores em suas

redes sociais. Suas músicas emocionam em todos sentidos, tocam a alma e os corações.

Jefferson & Suellen

Jefferson e Suellen cresceram em um lar cristão e viajam pelo Brasil ministrando a palavra e também interpretando louvores. O casal estreou na música em 2020 com o lançamento do single “Labareda”.

André & Felipe

André (André Santoro Valero) e Felipe (Felipe Santoro Valero) são irmãos que nasceram em Maringá/PR e foram criados em Americana/SP. A dupla André & Felipe faz sucesso no Brasil com suas canções que vão do pop gospel ao sertanejo. Na estrada há 23 anos, eles são responsáveis pelo sucesso “Cuido dos Detalhes”, música que está entre as cinco mais executadas nas plataformas digitais.

Cia Nissi com espetáculo “Jardim do Inimigo – O Musical”

O Jardim do Inimigo é uma peça teatral realizada pela companhia de teatro Jeová Nissi, foi apresentada pela primeira vez entre os anos 2000, e é vista e conhecida por muitas regiões do Brasil e muito comentada entre as igrejas evangélicas. Foi escrita, dirigida e protagonizada por Caique Oliveira que é o fundador da companhia, e possui o tema abordando vários fatos que acontecem em relações humanas e cristãs, como violência doméstica, uso de drogas, prostituição, miséria, pobreza, descompromisso com Deus e a igreja.

