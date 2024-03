Na contramão de um mundo cercado por telas e veloz, que glorifica as inovações em detrimento do passado, a premiada escritora infantil Cléo Busatto revisita uma parlenda famosa das antigas gerações para promover o contato de crianças com a sabedoria popular. Na releitura de Cadê o toucinho que estava aqui?, as protagonistas são Dona Antônia, uma idosa simpática e amante dos animais, e Chica, uma gata gulosa que sempre devora a comida deixada na mesa.

Acompanhados pelas ilustrações de Fereshteh Najafi, feitas em acrílico, com aquarela e lápis de cor, os pequenos leitores passeiam por todos os cômodos da casa das personagens depois que a gatinha pega o pedaço de toucinho da tutora. Por causa disso, Dona Antônia corre atrás de Chica, enquanto ambas entoam os versos conhecidos por muitos brasileiros.

Para aprofundar a rima, a autora apresenta um desfecho diferente, introduz a figura da idosa e foca nos sentimentos que envolvem a breve perseguição. Nesta corrida para salvar a fatia de carne, a mulher decide olhar embaixo da cama, porém fica presa ali. Com medo e sem saber como reagir, o bicho de estimação vai encontrar uma forma de salvá-la daquela situação e fazer as pazes com ela após ter pegado o precioso alimento.

Dona Antônia abaixou-se e olhou embaixo da cama. Lá estava a danada!

– É agora que nós vamos conversar, sua gata gulosa, gata comedora de toucinho, gata comedora de bolinho!

– Pelo amor que você tem aos bichinhos, Dona Antônia! Você não pode me querer mal por causa de um pedacinho de toucinho sem graça, sem gosto. (Cadê o toucinho que estava aqui?, pg. 26)

A partir desta proposta, Cléo Busatto mostra os impactos de diversos tipos de emoções no cotidiano, como irritação, medo, compaixão, alegria e diversão, ao passo que defende a relação de companheirismo existente entre seres humanos e animais. Além de ser uma forma de se reconectar com o conhecimento popular, Cadê o toucinho que estava aqui? amplia o vocabulário emocional, proporciona compreensão de mundo e remete às brincadeiras do passado que desenvolvem as potencialidades criativas do público infantil.

O novo livro da escritora finalista do Prêmio Jabuti em 2023 faz parte da quarta edição da intervenção artística-literária “Histórias da Cléo PR3”, que doará um exemplar para todas as 450 bibliotecas públicas do Paraná e percorrerá municípios com menos de 20 mil habitantes do estado para incentivar o contato das crianças com a leitura. Projeto foi aprovado pela Lei Rouanet e tem apoio da Secretaria de Cultura do Paraná, com patrocínio do Banco Regional do Extremo Sul (BRDE) e da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Ficha técnica

Título: Cadê o toucinho que estava aqui?

Autora: Cléo Busatto

Editora: CLB Produções

ISBN: 978-65-87181-27-1

Páginas: 48

Preço: R$ 65 (físico) | R$ 24,90 (e-book)

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora: Finalista do Prêmio Jabuti em 2023, com o livro infantil “Um lago, um menino e a lua”, e em 2016, com “A fofa do terceiro andar”, Cléo Busatto tem 41 obras publicadas e mais de 450 mil exemplares vendidos. Dedicada principalmente à literatura infantil e infantojuvenil, teve sete publicações aprovadas no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), entre elas, “A última livraria da minha rua” (2024), “Os minúsculos” (2023) e “O tempo das coisas” (2022). Também mestre em Teoria Literária, forma mediadores de leitura pelo país e promove o projeto “Histórias da Cléo”, intervenção artística-literária que já atravessou 29 cidades com menos de 20 mil habitantes no Paraná. Agora, publica Cadê o toucinho que estava aqui?, releitura da popular parlenda brasileira.