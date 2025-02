Mais de 88% dos jovens aprendizes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) conseguiram emprego em até um ano depois que concluíram o curso, segundo a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024. O indicador de inserção de ex-alunos no mercado de trabalho apresentou aumento de 3,7 pontos percentuais, saindo de 84,8% para 88,5%. O levantamento, que consultou mais de 211 mil ex-estudantes, também aponta os setores que mais empregam esses profissionais e a taxa de jovens que segue na indústria após a conclusão do curso.

“Além de abrir portas para o primeiro emprego, o programa de aprendizagem do SENAI qualifica profissionais alinhados às necessidades do mercado, o que explica os altos índices de empregabilidade. Ampliar as oportunidades para aprendizes significa fortalecer a economia e oferecer perspectivas reais de crescimento profissional para milhares de jovens em todo o país”, diz o diretor geral do SENAI, Gustavo Leal.

Entre as áreas que mais absorvem os egressos, destacam-se:

Construção Civil (84,8%), onde há demanda por ajudantes de obras; trabalhadores de estruturas de alvenaria; trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em obras civis; supervisores da construção civil;

Automotiva (83,1%), setor que precisa de montadores de veículos automotores; trabalhadores da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e de compósitos; mecânicos montadores de motores, turboalimentadores;

Energia (81,5%), com demanda por operadores de instalações de distribuição de energia elétrica;

Eletroeletrônica (80,9%), com oportunidades para montadores de equipamentos eletroeletrônicos e supervisores de montagens e instalações;

Metalmecânica (76,9%), para desenvolvedores de projetos, profissionais de planejamento da produção, de manufatura e de manutenção industrial; trabalhadores de soldagem e caldeiraria

Tecnologia da informação (77,4%), com oportunidades para analistas de tecnologia; técnicos em operação e monitoração de computadores; engenheiros em computação; técnicos em desenvolvimento de sistemas e aplicações.

Segundo o Mapa do Trabalho Industrial, o Brasil precisa qualificar 2,9 milhões de profissionais, entre 2025 e 2027, para atender a demanda desses seis setores. A aprendizagem industrial é o primeiro passo para suprir essa necessidade, pois oferece formação técnica e prática alinhada às exigências do mercado.

“A aprendizagem prepara novos profissionais para ocupações essenciais, proporciona contato direto com as atividades do mundo do trabalho, como também desempenha um papel fundamental na modernização da indústria, elevando a produtividade e impulsionando o desenvolvimento econômico do país”, destaca o superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI, Felipe Morgado.

Com a qualificação, jovens conseguem empregos formais na indústria

Dos ex-alunos do SENAI inseridos no mercado de trabalho, 69,1% ocupavam vagas no mercado formal e cerca de 47% conseguiram emprego na indústria com melhores condições salariais​, segundo a pesquisa de acompanhamento dos egressos.

No Brasil, o programa que combina formação técnica e experiência prática dentro das empresas é voltado para jovens de 14 a 24 anos, sem limite de idade para pessoas com deficiência. Os participantes têm carteira assinada e um contrato de aprendizagem, que define as atividades teóricas e práticas em instituições de ensino qualificadas. Esse programa ajuda os jovens a conseguir emprego, auxilia as empresas a formar novos profissionais e contribui para o aumento da produtividade e da competitividade do país.

Dados do Novo CAGED indicam que os jovens de 18 a 24 anos lideraram a geração de empregos formais no Brasil, com mais de 1,15 milhão de contratações em 2023​.

A Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024 também mostrou que os estados com maior número de ex-alunos do SENAI empregados são:

Santa Catarina (91,6%); Minas Gerais (90,5%); São Paulo (89,1%); Rio de Janeiro (87,5%); Paraná (86,4%).

SENAI oferece mais de 89 mil vagas de aprendizagem industrial

O SENAI vai oferecer 89.354 vagas para jovens aprendizes em empresas industriais parceiras ao longo do primeiro semestre de 2025.

As vagas disponíveis incluem funções como operador de processos logísticos, montador de veículos automotores, mecânico de manutenção de máquinas industriais, confeccionador de calçados, técnico em Internet das Coisas, soldador, construtor de edificações, programador Front-End, desenvolvedor mobile, operador de pintura industrial, costureiro industrial do vestuário, técnico em química, eletricista industrial, torneio mecânico e eletricista de automóveis.

Para consultar quais vagas já estão abertas e fazer a inscrição, basta entrar em contato com as escolas do SENAI em cada estado.

Sobre o SENAI

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do Brasil e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no DF, com cerca de 3,1 milhões de matrículas realizadas em 2024. Em 83 anos de história, qualificou mais de 91,9 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.