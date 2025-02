Sensitiva faz previsão para as rainhas de bateria

Está chegando o Carnaval e elas tão dando o que falar na mídia: as rainhas de bateria. Michele Souza, respeitada vidente e terapeuta holística e que tem chamado a atenção por suas previsões impactantes, fez previsões para as famosas que vão brilhar à frente dos ritmistas em São Paulo e no Rio.

Previsões pras rainhas de bateria

Paolla Oliveira

Ano de grandes mudanças profissionais e novos rumos na Globo. Ela estará focada na nova novela que fará parte do elenco,mas não vejo o sucesso esperado no papel. Ano de muita fofoca com o nome dela. A rainha de bateria da Grande Rio realmente deixará o posto e não vejo esse ano em destaque.

Algumas provações acontecerão durante o ano com a atriz. Vejo que precisa tomar cuidado com acidentes com veículos. Apesar disso é ano de proteção espiritual e livramentos. Vejo ela ainda com Diogo, porém não vejo que estejam 100% bem como casal. Apesar de serem almas gêmeas, existe uma crise no relacionamento. Ela é alvo de inveja e tem feitiçaria para atrapalhar a vida afetiva.

Viviane Araújo:

Ano de sorte e que terá destaque como rainha de bateria no Salgueiro, porém, ano que vem, Viviane pode pensar em deixar o posto, assim como Paolla. Vejo uma perda de um homem importante para ela em 2025, o que trará sofrimento. Uma grande possibilidade de uma nova gravidez mesmo com quase 50 anos, embora não veja ela feliz no amor.

O relacionamento está passando por grandes obstáculos, vejo mágoas e decepções. Ano de recomeço, mudanças e nova fase. Novas propostas de trabalho na tv. Vejo ainda, atuando como atriz na Globo. Grande alerta para saúde do coração, estômago e fígado. Ela precisa tomar cuidado também com enganos financeiros e roubo.

Sabrina Sato:

Ano de muito sucesso e prosperidade. Grandes mudanças positivas na carreira. Chance de ser uma das melhores rainhas de bateria esse ano, na Vila Isabel, escola que vai se destacar. Sobre a saúde, vejo preocupações na área de cabeça e mental, e também, uma possibilidade de cirurgia. Em 2025, ela vai precisar ter um cuidado maior com a saúde da filha. A vejo como apresentadora de um programa de TV na Globo, que dará o que falar. Vejo dor de cabeça com questões judiciais envolvendo um contrato. Uma nova gravidez só vejo favorável para 2026.O relacionamento afetivo continuará firme e forte.

Juju Salimeni:

Não vejo um ano de muita prosperidade em geral, apesar de fazer sucesso no posto como rainha de bateria em SP. Terá conquistas, mudanças, mas algumas ilusões. Vejo alguma proposta de trabalho no SBT ou outra emissora de TV. Ano de boas parcerias. Vejo ela realizando um sonho. Pode ser que ela pense em ser mãe e engravidar do parceiro. Ela pode passar uma enorme provação no lugar que ela mora por questões climáticas e também falta de segurança. É necessário reforço quanto a isso. Alerta com viagem de avião. Juju precisa monitorar a saúde esse ano, principalmente do coração, para não ter sustos ou fazer cirurgias. Vejo morte na família. Ano de algumas decepções e descobertas.

Erika Januza:

Ano de altos e baixos para a atriz e muito aprendizado. Como rainha da Viradouro, não vejo se destacando como gostaria, pois a escola passará por algumas dificuldades. Ano de sofrimento na vida afetiva, rompimentos e decepções. Novos rumos no amor. Vejo algum trabalho na TV em novela ou uma série de sucesso. Muitas viagens a trabalho. Alerta sobre a saúde em relação à parte respiratória, vírus, estômago, intestino e fígado. Vejo conflitos familiares. Ano que ela precisa tomar cuidado para não cair em golpes e traições financeiras. Ela vai se decepcionar com muita gente. Vejo também a morte de uma mulher importante para ela.

