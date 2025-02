A Prefeitura de Americana iniciou nesta quinta-feira (20) o recapeamento asfáltico na Rua Herman Müller Carioba, no trecho entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Brasil, na região central da cidade. O serviço por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está na etapa de fresagem, que consiste na remoção de camadas do pavimento a fim de preparar a superfície para a aplicação do novo asfalto.

O recape nessa região começou na última segunda-feira (17) e já foi finalizado na Rua Doutor Cícero Jones (entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Trinta de Julho) e na Rua Doutor Vieira Bueno (entre as ruas Rui Barbosa e Princesa Isabel). A próxima região do cronograma é a do Jardim Alvorada, onde o serviço será executado em mais três vias: dos Urais, dos Apeninos e Mercúrio.

Herman Muller precisa, diz secretário

“O recape segue avançando em nossa cidade de acordo com o cronograma, visando sempre melhorar as condições das ruas e avenidas de Americana. A Rua Herman Müller Carioba era uma via que precisava da nossa atenção e que agora será recuperada, garantindo a segurança de motoristas e pedestres”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os trabalhos fazem parte de um pacote de investimentos da Prefeitura para revitalização de 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios.

Este contrato prevê o recapeamento de 53 vias, sendo que 47 já foram executadas, restando três ruas na região central e três no Jardim Alvorada.

