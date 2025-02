Uso de vapes cresce 600% no Brasil, e os implantes dentários

Nos últimos seis anos, o número de brasileiros que utilizam cigarros eletrônicos (vapes) saltou 600%, atingindo quase três milhões de usuários em 2024, de acordo com o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec). Esse crescimento traz alertas importantes, com evidências crescentes sobre os malefícios desses dispositivos, inclusive para a saúde bucal.

Problemas como inflamações, formação de placa bacteriana e risco elevado de cáries estão entre os danos mais comuns. Esses quadros são agravados pela redução da produção de saliva e pela exposição prolongada à nicotina, criando um ambiente favorável à progressão de doenças bucais. E não apenas os dentes naturais, mas também os implantes dentários podem ser comprometidos, afetando sua estabilidade e durabilidade.



Riscos na recuperação do sorriso (vapes)

Para quem realizou cirurgia de implantes dentários recentemente, o uso dos chamados vapes pode comprometer a recuperação de forma importante. “Os cigarros eletrônicos costumam conter nicotina, compostos aromatizantes e aditivos que, ao interagirem, se tornam irritantes e dificultam a cicatrização dos tecidos após a instalação de implantes”, destaca o dentista especialista em Implantodontia da Neodent, Sergio Bernardes.

A nicotina presente nos líquidos vaporizados prejudica especialmente a circulação sanguínea, dificultando a chegada de oxigênio e nutrientes à área do implante. Esse efeito é especialmente preocupante no período inicial de cicatrização, quando o osso está se integrando ao implante. Além disso, o uso dos dispositivos pode causar inflamação na gengiva ao redor da prótese, havendo o risco de uma evolução para problemas mais graves, como o enfraquecimento ósseo e a perda do tratamento.

Por isso, especialistas recomendam que pacientes com implantes evitem substâncias que possam interferir no processo de cicatrização e mantenham uma rotina cuidadosa de higiene bucal. “É essencial que os cuidados diários sejam redobrados e que os pacientes permaneçam atentos a sinais de problemas. O acompanhamento regular com profissionais permite a identificação precoce dessas e de outras condições, possibilitando intervenções oportunas e eficazes”, conclui Bernardes.



Sobre a Neodent

Fundada há mais de 30 anos, a Neodent tem o propósito de criar novos sorrisos todos os dias. Em parceria com milhares de dentistas, a empresa desenvolve soluções estéticas e reabilitadoras, como implantes dentários inovadores, promovendo o bem-estar através do avanço da odontologia. Com um amplo portfólio e presente em 95 países, a Neodent é líder no Brasil e uma das maiores empresas do segmento no mundo. O propósito da marca é refletido na cultura organizacional e no dia a dia de seus quase 3 mil colaboradores, que se orgulham de fazer parte da empresa, valorizando a diversidade, a colaboração e o desenvolvimento contínuo.

Como parte do Grupo Straumann (SIX: STMN), líder global em odontologia, e tendo a inovação em seu DNA, a Neodent investe na criação de produtos e soluções digitais que auxiliam no tratamento de milhares de pacientes. A partir de iniciativas alinhadas aos princípios ESG (ambiental, social e governança), a empresa cumpre sua missão de proporcionar sorrisos para milhares de pessoas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP