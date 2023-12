Serasa: planejamento financeiro para as férias

Seja para descanso ou para aventuras em família, as férias de verão devem vir acompanhadas de organização e controle do dinheiro, como acredita a maior parte dos brasileiros. De acordo com a pesquisa Planejamento Financeiro para as Férias de Verão, realizada pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, 92% dos entrevistados consideram muito importante realizar uma programação das finanças para tirar as férias.

Adiantando decisões e despesas, 63% dos respondentes também costumam comparar preços de passagens, reservas ou hospedagens antes do período. De acordo com Clara Aguiar, especialista em educação financeira da Serasa, o planejamento deve ser a chave para evitar prejuízos financeiros durante o período: “Quem começa a economizar, estudar os passeios e já fazer compras dos ingressos e passagens de forma antecipada, tem ainda mais tranquilidade para aproveitar as viagens sem dores de cabeça”.

Neste cenário, o estudo ressalta que 3 em cada 10 brasileiros afirmam que já se endividaram devido a uma viagem de férias. “Mesmo sendo um período de relaxamento, o controle com as finanças não deve ser deixado de lado”, complementa Clara. “Uma dica é escolher uma ferramenta de organização financeira, como planilhas, aplicativos ou o tradicional caderninho, para anotar todos os gastos durante os dias de descanso. Desde o sorvete na praia até os valores de transporte, todos os pequenos gastos importam para garantir a tranquilidade ao final da viagem”.

Planos para o verão 2023/2024

O estudo também investigou as intenções dos brasileiros para o verão de 2023/2024: 36% dos respondentes afirmam ter intenção de viajar nos próximos meses. Entre eles, 16% possuem a pretensão de realizar o passeio em dezembro, enquanto 13% dizem se planejar para janeiro e 7% para fevereiro. Priorizando a organização, 7 em cada 10 pessoas que devem viajar entre janeiro e fevereiro começaram a planejar a viagem nos últimos seis meses.

Em relação às finanças, a maior parte dos entrevistados têm intenção de gastar acima de R$ 2 mil com as férias, seja em dezembro, janeiro ou fevereiro. Os valores, em geral, serão divididos entre os viajantes ou pagos integralmente por uma única pessoa. Independentemente disso, o orçamento será utilizado, especialmente, para alimentação e passeios.