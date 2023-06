Sergio Marone: Pessoas agora buscam Eco Dating

Sergio Marone e Eco Dating em alta nas pesquisas (foto de arquivo)



Segundo pesquisa realizada pelo Bumble – primeiro aplicativo de namoro em que as mulheres dão o primeiro passo e iniciam a conversa – a conscientização ecológica tem impactado a busca por uma conexão romântica. Recentemente, indivíduos com mentalidade “verde” estão destacando seus interesses ambientais em aplicativos de namoro, criando uma tendência conhecida como “Green Dating”.

O conceito do “Green Dating” se popularizou entre os usuários Millenials e Gen Z, que são mais ativos nos aplicativos de namoro e, também, as gerações mais empenhadas com o ativismo ecológico.

Por esse motivo, cada vez mais a conscientização tem influenciado a busca por uma conexão romântica. O recente estudo do Bumble descobriu que mais de 69% dos usuários entre 18 e 34 anos acham que é importante estar ciente de seu impacto ambiental. Isso se traduz em seu comportamento em relacionamentos, com mais de 59% querendo namorar alguém que compartilhe das mesmas opiniões sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Esse fator influencia não só quem achamos atraentes, mas também como percebemos as famosas “Red Flags” – comportamentos de um parceiro em potencial que servem como alerta de que eles podem não ser o match perfeito. Isso é particularmente verdadeiro quando se trata de quem nos interessa, com mais da metade (59%) dos entrevistados achando mais atraente alguém que se preocupa com o impacto ambiental. Isso também é particularmente verdadeiro para 70% das mulheres da Geração Z, com idade entre 18 e 24 anos, que consideram atraente alguém que está agindo para reduzir sua pegada ambiental.

O estudo também aponta que mais de 36% dos respondentes acha que pessoas que se preocupam com o meio ambiente são melhores parceiros porque isso mostra que são atenciosos e sensíveis, além de compartilharem os mesmos valores. Para mostrar seu interesse em um estilo de vida ecologicamente consciente e encontrar outras pessoas que se sintam da mesma maneira, os usuários do Bumble podem adicionar o selo ‘Causas ambientais’ ao seu perfil ou também selecionar selos de interesse para ‘vegetarianismo’ ou ‘veganismo’.

Javier Tuiran, o porta-voz da Bumble, explica: “Proteger o planeta está na mira da Geração Z e dos Millennials. Vemos como isso influencia cada vez mais as decisões que eles tomam em seus encontros e relacionamentos. Dados da pesquisa Trends for Dating 2023 do ano passado revelaram que para 39% dos entrevistados era importante que seu parceiro estivesse ciente de seu impacto ambiental e para 31 % que seu futuro parceiro tivesse um estilo de vida voltado para o desenvolvimento sustentável. Hoje sabemos que temos que mudar nossos hábitos pelo planeta e fazer isso juntos parece mais fácil e divertido”.

A ascensão do ‘Green Dating’ também significa que os usuários do Bumble estão mais conscientes de certos comportamentos de seus (potenciais) parceiros. Para mais de 38% dos solteiros, a reciclagem – ou a falta dela – é a maior “red flag”, mas isso não é tudo. O Bumble também identificou as maiores “red flags” para os solteiros ecologicamente conscientes:

Se recusar a reciclar (38%) Não se importar com o meio ambiente (37%) Recorrer a serviços de entrega ao domicílio quando não é necessário (23%) Optar por um transporte mais confortável e com maior pegada de carbono (21%) Ainda consumir uma dieta contendo muita carne (20%) Não querer mudar os hábitos que agridem o meio ambiente (18%) Não se preocupar em comprar produtos sustentáveis/orgânicos ou sazonais (18%)

Embora alguns comportamentos possam ser prejudiciais para as pessoas, o Bumble destaca que é importante comunicar sua postura com gentileza, pois as opções ecológicas podem não ser facilmente disponíveis ou acessíveis para todos.

Para garantir o respeito no aplicativo, o Bumble tem liderado a introdução de vários recursos de segurança e foi um dos primeiros aplicativos a introduzir verificação de fotos (2016), lançar bate-papo por vídeo no aplicativo (2019), usar inteligência artificial para desfocar imagens obscenas não solicitadas (2019) e, mais recentemente, proibir qualquer discurso contendo “body shaming” (2021).

