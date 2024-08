Séries e filmes mais vistos agosto semana 5

trazido pelo NM pela JustWatch.com

Leia + sobre Famosos, artes e música

Conheça as 12 primeiras candidatas ao título de “Vagina mais Bonita do Brasil’

Download link – Fotos das candidatas





Em 2021, um concurso de beleza deu o que falar: o “Vagina mais Bonita do Brasil”, que elegeu com 53% dos votos a carioca Maitê Sasdelli. Agora, o projeto está de volta para uma segunda edição e terá 27 mulheres, cada uma representando um estado brasileiro. O prêmio inicial é de R$ 10 mil.Como novidade, neste ano as candidatas vão se reunir em uma mansão em Santa Catarina para produzir conteúdos, se desafiar em provas e mobilizar fãs. Afinal, a votação online já começou. “A ideia é promover colabs, trocas de ideias, conhecimento e diversão”, resume Ana Otani, idealizadora do concurso.

Entre as confirmadas estão milionárias do OnlyFans e da Privacy – as plataformas adultas –, as grandes revelações do país. A campeã será a mais votada pelo público no site www.ppkbrasil.com.br. Conheça as 12 primeiras concorrentes:

Ketlin Groisman, 26 anos – Distrito Federal

Atualmente na ‘Mansão Maromba’, uma espécie de reality na web comandado pelo influencer Toguro, ela deixou o trabalho como estagiária para se lançar no mundo +18. Já sofreu bullying por ser muito magra e hoje se tornou uma das criadoras mais cobiçadas do Brasil. Ketlin fatura mesmo com fotos e vídeos dos seus pés. “Eles amam”, conta.

Para vencer o concurso, Ketlin aposta em um ritual de beleza íntima. “Faço depilação a laser para deixar a ppk sempre lisinha, além de fazer ‘skin care’ própria para a região, uso argila branca e hidratantes específicos”.

Aline Limas, 30 anos – Ceará

Enfermeira-chefe de UTI até o início do ano, Aline Limas, é hoje criadora +18 e fatura cerca de R$ 200 mil com seus nudes e vídeos íntimos. A loira conta que enfrenta bastante preconceito e julgamentos, principalmente dos antigos colegas de trabalho. Além disso, foi vítima de gostosofobia recentemente.

Aline foi expulsa de um mercado por usar uma blusa branca sem sutiã. Na academia, também a proibiram de gravar vídeos. “Não querem vincular com a minha imagem. É discriminação”, diz. “Hoje gravo com homens e mulheres, mas o que mais faz sucesso são os flagras. Passo muita adrenalina nas cenas”, diz.

Sobre os cuidados íntimos, Aline faz skin care secreta e depilação a laser. “Gosto dela bem lisinha sempre. E meus fãs aprovam assim”.

Gabs Colleta, 20 anos – Mato Grosso

Faturando R$ 50 mil com seus nudes, ela se lançou depois de um vídeo sensual viralizar no TikTok e no Instagram em 2021. Na época, foram mais de 10 milhões de visualizações e muitas pessoas curiosas para ver sua ppk. Aliás, o segredo íntimo é a depilação a laser.

Ex-vendedora, ela abandonou a profissão com um salário de R$ 700 por mês para se dedicar às gravações e mudar de vida. Hoje, conta que os vídeos amadores são os favoritos. “Meu perfil é um mix, gravo suruba, lésbico, amador, vídeos profissionais, exibindo meus pés… Me descobri exibicionista”.

Japa Nordestina, 23 anos – Rio Grande do Norte

Uma das estrelas do OnlyFans e Privacy, foi revelada na ‘Mansão Maromba’ e sofreu bullying durante toda a adolescência por ser muito magra. Foi gravando vídeos sensuais que ela recuperou sua autoestima. Além dos elogios de outras pessoas, ela conta que se sentia mais segura ao assistir as próprias cenas.

“Comecei a gravar minha intimidade assim que completei 18 anos. Sempre fui desinibida, confiante e exibicionista. Sempre amei me gravar nua, me via tão sexy e aquilo me deixava mais segura”, lembra. “Acredito que meu diferencial sejam os conteúdos diários e a forma que gravo, tudo muito real e amador”.

Para conquistar o título de ‘Vagina mais Bonita’, Japa Nordestina faz esfoliação, hidratação e fica a maior parte do tempo sem calcinha.

Brucb Balen, 21 anos – Amazonas

Bissexual assumida e com o shape 100% natural, ela conta que sempre gostou de fazer nudes em casa, sem qualquer pretensão de vender. Quando um amigo fotógrafo a convidou para um ensaio, ela descobriu o talento para a coisa e decidiu se lançar nas plataformas +18. Sem revelar valores, diz que se mantém disso.

“Já sofri muito preconceito. Em algumas festas mais elitizadas, por exemplo, o pessoal trata muito mal. Mas apesar de tudo, sou realizada. Acho que os homens gostam porque sou natural, nunca fiz plásticas e não apelo para edições. Eles adoram os conteúdos mais caseiros, sentem que ficamos mais próximos”, conta.

Bruna Sackmann – 23 anos – Goiás

Para vencer o concurso, aposta em cuidados extremos com sua ppk. Faz depilação a laser, usa cremes hidratantes, clareadores e até vitamina C. Tudo para deixar a pele mais lisinha e saudável. Bruna se considera iniciante nas plataformas adultas, se lançou há um ano.

“Gosto muito de gravar, de me exibir para as câmeras. Tem cenas do dia a dia me mostrando, me masturbando, festinhas com amigas, transando sem censura. Os homens gostam muito de tudo isso, de conteúdo variado. Estou mobilizando meus fãs nessa votação, quero o título”, diz.

Lary Cubas, 23 anos – Maranhão

Depois de circular de pijaminha curto no prédio onde mora, ser censurada por uma vizinha e advertida pelo condomínio, a influencer Lary Cubas encara seu primeiro concurso. No passado, ela também fez revelações picantes e entregou a proposta de um famoso humorista que ofereceu R$ 15 mil por uma cena em público.

“Os homens gostam do que é proibido e eu gosto de me arriscar às vezes (risos). Já gravei na praia, no parque, no shopping… mas nunca expus ninguém. Essas são as cenas preferidas, dos meus fãs e minha também”. Lary já viralizou com seus vídeos proibidos e participou de reality do poliamor, a ‘Mansão do Urso’.

Natasha Steffens, 22 anos – Santa Catarina

Ganhou fama na web ao mostrar seu dia a dia num clube naturista no sul do Brasil, onde mora com a família. Nos sites +18 já conquistou famosos e hoje fatura cerca de R$ 100 mil por mês. Natasha gravou com Andressa Urach, mas diz que as cenas preferidas são com outros homens.

“Cresci numa família naturista, na minha família sempre foi normal andar sem roupa e conviver sem tabus e preconceitos. Meus pais me apoiam e me incentivam. Temos uma visão muito diferente sobre a nudez”, conta. “Descobri um lado exibicionista também e estou aproveitando para faturar. Para mim, todo conteúdo que faço é natural”.

Polly Persch, 34 anos – Paraná

Há quatro anos nas plataformas adultas, e há quatro casada, ela agora está solteira e promete novidades. Polly fatura R$ 80 mil com seus vídeos picantes e grava com outros homens e mulheres, tudo explícito.

Toda tatuada, ela diz que seu biotipo é naturalmente diferente e instiga os fãs. Já participou de reality online, esteve em mansões com outras criadoras +18 e agora encara seu primeiro concurso.

“Tenho uma série de cuidados com minha ppk, mas o principal é que sempre uso o secador nela depois do banho. E uso muito hidratante. A pele fica macia e lisinha. Esse é o segredo”, diz empolgada.