Shopping de Sumaré comemora chegada de grandes marcas em 2023

O Shopping ParkCity Sumaré inaugurou 18 novas operações durante o ano de 2023, reforçando seu compromisso de oferecer as melhores e mais variadas opções de compras para os consumidores da cidade e da região.

Administrado pela AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país, o Shopping ParkCity Sumaré completou quatro anos em novembro. “A ampliação do mix é resultado de um esforço estratégico e contínuo no sentido de atrair marcas relevantes para os nossos clientes. É reflexo de um trabalho feito pela administradora em conjunto com a ADMall”, afirma Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Carmen Steffens, a conceituada grife de sapatos conhecida internacionalmente pela excelência e qualidade, design inovador e conforto, é uma das marcas que chegaram ao empreendimento. Na área de vestuário, destaque para a Kings Sneakers, maior rede de Streetwear do Brasil, que agora também tem uma loja no Shopping ParkCity Sumaré.

A Praça de Alimentação ganhou reforço de peso com a chegada do restaurante Mania de Churrasco, marca reconhecido por levar a experiência de consumo das grandes churrascarias para dentro dos shoppings. A rede se destaca por oferecer os melhores cortes de carnes nobres e selecionadas.

LEIA TAMBÉM: “Mamonas Assassinas, O Filme” estreia nas telonas; veja programação

O empreendimento também atraiu lojas tradicionais da região, como a Zanini Kids. A filial instalada no ParkCity Sumaré oferece uma grande variedade de brinquedos.

Com a chegada das novas lojas, os consumidores têm cada vez mais opções de compras e de serviços, inclusive de marcas inéditas em Sumaré. “Estar no Shopping ParkCity Sumaré tem sido fundamental para as marcas que desejam ampliar seus negócios e atrair público diferente”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Em 2023, reforçaram ainda o mix do Shopping ParkCity Sumaré marcas como Dani Almeida, Realeza & Plus, Milky Moo, Casa do Xerox, Kamily Fashion, Doce Infância, Andrezza Semijoias, Dogueria Perdizes, Campinas Celulares, SmaltouSecou e mais recentemente o quiosque Thai Style, o Box Mania e a Chilli Beans.

Além das novas lojas, outros dois novos espaços inaugurados no empreendimento ganharam destaque: o playground próximo ao cinema e o Espaço Coworking. Em parceria com a FAM (Faculdade de Americana), o Espaço Coworking é um ambiente voltado para reuniões, realização de tarefas profissionais fora do escritório e até entrevistas de emprego. De livre acesso e totalmente gratuito, o espaço é equipado com tomadas para carregar celular e notebook, mesa e bancadas de trabalho.

O novo playground também é um espaço totalmente gratuito e conta com diversos brinquedos para a criançada. O ambiente foi planejado especialmente para as famílias aproveitarem ao máximo os momentos de lazer que o Shopping ParkCity Sumaré oferece.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.