Shopping de Sumaré realiza festivais de Cerveja Bier Brasil e da Coxinha

O Festival de Cerveja Bier Brasil e Festival da Coxinha serão realizados juntos no Shopping ParkCity Sumaré a partir da próxima sexta-feira (dia 21). Os eventos simultâneos ocorrem no estacionamento do empreendimento até domingo (dia 23).

A mais tradicional festa sobre rodas do interior de São Paulo celebra uma das bebidas mais consumidas do mundo, a cerveja, e será realizada em parceria com a WB produções. No mesmo ambiente, o Festival da Coxinha trará a popular iguaria de boteco em diversos tamanhos, preparações e recheios, que poderão ser degustados pelo público.

Para contemplar os fãs das baladas gastronômicas, o Bier Brasil e o Festival da Coxinha apresentam como diferenciais uma ampla variedade de rótulos, estilos e sabores de cerveja, comida de qualidade, além de uma incrível programação de shows gratuitos ao público.

Além disso, o Bier Brasil e o Festival da Coxinha têm como atrativos um amplo espaço kids para a diversão das crianças. No Shopping ParkCity Sumaré haverá jump, tiro ao alvo, pescaria, brinquedos infláveis e minicarros, que vão fazer a alegria do público infantil. Os eventos ainda são pet friendly, ou seja, os animais de estimação estão mais que convidados para a festa.

“O Shopping ParkCity Sumaré vai se transformar em um espaço inesquecível de festa. Uma opção de lazer para famílias de toda a região, que terão a chance de desfrutar horas de entretenimento em um ambiente confortável e seguro”, adianta Guilherme Quinteiro, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

A programação das festas, que celebram a cerveja e o quitute, terá início às 11h e segue até às 22h nos três dias dos festivais.

“O Shopping ParkCity Sumaré preza por trazer para a cidade eventos em que os clientes possam vivenciar momentos de lazer em família. Por isso, o festival em dose dupla terá opções para adultos e crianças se divertirem”, lembra Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Participarão dos festivais as seguintes marcas de cerveja: Gorillaz, Cervejaria Antuérpia (MG), Berggren, Campinas e Nineties. As coxinhas serão apresentadas pelas marcas: Lataria Burger de Coxinha, Nádia Coxinhas Especiais, Sabor e Amor, A Poderosa Coxinha – Love’s Cookies (coxinha de brigadeiro) e Baca Salgados (coxinhas gigantes).

Haverá ainda opções de sanduíches e salgados, além da ala dos doces, como churros, sorvetes e doces diversos.

“Quem passar pelo Shopping ParkCity Sumaré vai viver diferentes experiências durante os três dias de nossos festivais. É uma grande festa que reúne o que há de melhor no universo das cervejas, gastronomia e música. O objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

Serviço

Festival Bier Brasil da Cerveja sobre Rodas e Festival da Coxinha no Shopping ParkCity Sumaré

Local: Estacionamento do Shopping.

Data: de 21 a 23 de abril de 2023.

Horário: 11h às 22h (sexta-feira, sábado e domingo).

Entrada: Gratuita no espaço do evento.

Estrutura: Espaço kids, evento pet friendly.

Programação dos shows gratuitos

Dia 21 (sexta-feira)

13h – Vozes do Rock

19h – Vim de Marte – Tributo à banda Barão Vermelho e Cazuza

Dia 22 (sábado)

13h – Divertrio

19h – Queda Livre

Dia 23 (domingo)

13h – A2-Rock

18h – 220 Volts – cover do Capital Inicial