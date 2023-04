Com resort, São Pedro tem 40% mais leitos

Na encosta da Serra do Itaqueri, ao lado de Piracicaba, fica São Pedro,

estância cujo destaque são as estradinhas que serpenteiam as montanhas com mirantes que propiciam vistas incríveis. Além da natureza, o destino conta com outro grande atrativo: o Thermas Water Park, o oitavo parque aquático mais visitado da América Latina. Para acomodar os turistas, há cerca de 40 meios de hospedagem entre hotéis, pousadas, chalés, ranchos, campings e até um seminário. E, agora, também um resort. Em março foi inaugurado o São Pedro Thermas Resort, localizado ao lado do parque aquático. Com mais esse empreendimento, a rede hoteleira da cidade chega a 4 mil leitos, um aumento de 40%.

O São Pedro Thermas Resort tem 271 apartamentos em operação e outros 194 estão em construção. “É o primeiro resort de nossa cidade! É mais opção para os turistas, que já podem escolher se hospedar em um resort nos padrões da alta hotelaria, que não deixa nada a desejar aos resorts dos grandes centros e do litoral brasileiro”, afirma Ronaldo Gasparelo, secretário de Turismo de São Pedro. “É um empreendimento que agrega ao parque aquático, que tem muitas piscinas, inclusive a maior piscina de ondas do Estado de São Paulo, com mais de mil metros quadrados e milhões de litros de água, e agrega ao destino São Pedro”, completa.

O novo resort é no modelo de multipropriedade, em consonância com a tendência do brasileiro de cada vez mais compartilhar bens e serviços para otimizar custos. Assim, podem se hospedar no São Pedro Thermas Resort as famílias que compraram as frações imobiliárias e também o turista comum, aproveitando as diárias não utilizadas pelos proprietários. “Esse é outro ponto importante: a família que comprou uma semana no resort vai ter tempo para, além do parque aquático, conhecer os atrativos de São Pedro, circular pela nossa Serra do Itaqueri e até pela região. Tem potencial para incrementar o turismo regional”, analisa Gasparelo.

Além dos mirantes, é no alto da serra que se pratica voo livre, uma das atividades mais procuradas de São Pedro, e onde estão vários meios de hospedagem e estabelecimentos gastronômicos. Ao descer a serra, o turista “cai” na cidade propriamente dita, com mais atrativos. E, seguindo a estrada no sentido para Piracicaba, após passar por Águas de São Pedro, chega ao Thermas Water Park e, agora, também ao S Pedro Thermas Resort. É uma curiosa divisão geográfica entre os municípios com nomes parecidos que, às vezes, chega a causar confusão. Mas o fato é que o parque aquático fica em São Pedro.

Acesso

Apesar de São Pedro estar numa região montanhosa, atualmente a cidade é acessada por rodovia duplicada, a SP-304 denominada Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira. Para os turistas de São Paulo, Campinas e região, a dica é escolher o trajeto via Piracicaba para chegar a São Pedro pela SP-304. Na opinião do secretário de Turismo, Ronaldo Gasparelo, a duplicação, que continua no sentido Jaú, facilita o acesso e vai ajudar a aumentar a atividade turística da região.

Serviço

Para saber mais sobre São Pedro, acesse @setursaopedro. Ou baixe o aplicativo Destinos Inteligentes, que contém informações turísticas da cidade.

