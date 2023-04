Leoncine pede melhorias para trânsito de bairros de Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se nesta quarta-feira (19) com o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, para discutir ações de melhorias para o trânsito de Americana.

Durante a reunião, o parlamentar apresentou solicitações dos moradores do Jardim Brasília – que pedem adaptações no trânsito da Avenida Gioconda Cibin – e do Cariobinha – que solicitam alterações na Rua São Simão, próximo aos edifícios da região. Segundo relatos, a rua fica intransitável nos horários de pico.

Leoncine pediu ainda estudos para melhorias ou possíveis alterações de trânsito da Rua Wady Bufarah, no bairro Catharina Zanaga, onde recentemente ocorreu um acidente com um caminhão que invadiu o Estádio Décio Vitta, e intervenções no cruzamento da Rua Padre Antônio Vieira, na Vila Lourecilda.

“Foi uma reunião bastante proveitosa, em que levamos as demandas que chegaram ao nosso gabinete. O secretário adjunto Marcelo Giongo se comprometeu a analisar os pedidos, verificar as possibilidades de melhorias nos locais indicados e entrar em contato conosco assim que houver uma resposta”, comentou Leoncine.