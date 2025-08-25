Shopping ParkCity Sumaré recebe 2ª edição do Festival do Café Especial

Evento gratuito ocorre nos dias 30 e 31, com degustações, experiências sensoriais e cafés premiados

O Shopping ParkCity Sumaré é o próximo destino do Festival do Café Especial do Circuito das Águas Paulista. O evento acontece nos dias 30 e 31 de agosto, na Praça de Alimentação do shopping. Com entrada gratuita, o festival promete encantar os visitantes com a riqueza dos cafés especiais produzidos na região.

Com formato itinerante e compacto, o festival é uma iniciativa da ACECAP (Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista), e tem como objetivo divulgar e valorizar a produção local, reconhecida por sua doçura natural, alta pontuação em concursos nacionais, e perfil sensorial diferenciado, que já garantiram destaque internacional.

Durante os dois dias, o público poderá degustar cafés premiados, conversar diretamente com os produtores, aprender sobre métodos de preparo e adquirir produtos artesanais que têm o café como protagonista, como geleias, brigadeiros, cervejas artesanais, entre outros.

Os expositores confirmados são: Café dos Leais, Café Florentino, Cafezal em Flor, Celebrity Coffee, Rota do Café, Rizzieri Café Especial e Kaffeehaus.

Mais que um evento gastronômico, o festival é um convite à experiência sensorial e à valorização da produção agrícola local. Um dos destaques é a conscientização sobre a importância da qualidade da água no preparo do café, fator essencial para preservar os sabores e aromas da bebida.

Festival do Café Especial do Circuito das Águas Paulista

Local: Shopping ParkCity Sumaré – Praça de Alimentação

Data e horário: 30 de Agosto (Sábado), das 10h às 22h | 31 de Agosto (Domingo), das 11h às 22h.

Entrada: Gratuita

Estacionamento: Pago

Endereço: Av. Rebouças, 3400 – Jardim Paulista, Sumaré – SP, 13171-065

Informações: (11) 97090-1696 | (11) 99991-0676

Instagram: @festivaldocafecircuitodasaguas

