O Shopping ParkCity Sumaré está oferecendo o lugar para encontrar o presente ideal do Dia dos Pais e transformar a data em um momento especial. Além de reunir um mix variado de lojas com opções de presentes para todos os estilos de pais, o empreendimento também oferece uma programação diversificada de lazer e entretenimento para deixar o passeio em família ainda mais completo.

Moda, perfumaria, itens esportivos, eletrônicos e acessórios são algumas das opções disponíveis no Shopping ParkCity Sumaré. “O empreendimento acaba de inaugurar novas operações, ampliando as alternativas para os filhos que ainda não escolheram o presente. Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo da nossa equipe para diversificar o mix de lojas e oferecer uma experiência cada vez mais completa aos nossos clientes”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré. Entre as novidades, estão os quiosques Touti (perfumaria), L’Occitane au Brésil (cosméticos) e a NXT Eletric, que comercializa veículos elétricos autopropelidos.

No setor de alimentação, a novidade é a reinauguração da rede Parmeggio, especializada em massas, grelhados e saladas. Para quem aprecia boa gastronomia, o Shopping ParkCity Sumaré conta com uma variedade de restaurantes, quiosques e cafés para curtir o Dia dos Pais com muito sabor e opções para todos os gostos.

Lazer

O Dia dos Pais também representa parceria, diversão e tempo de qualidade. E para fortalecer os laços familiares e proporcionar momentos únicos nesta data especial, o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação repleta de atrações.

Além do complexo de cinemas e do ParkCity Play – playground gratuito para as crianças -, até o próximo domingo, (10/8), os pequenos poderão soltar a imaginação ao lado dos pais em oficinas de criação com canetas de impressão em 3D. As oficinas são voltadas para crianças entre 4 e 12 anos e, para participar, basta se inscrever no local. As sessões são realizadas diariamente e as vagas são limitadas. O evento é gratuito.

Outra atração do Shopping ParkCity Sumaré é o Parque Inflável, instalado na Alameda ParkCity e que vai permanecer no empreendimento até o dia 15 de agosto. Com diversos brinquedos – em especial, o circuito inspirado no mundo de Jurassic Park e a atração Giro Radical -, o parque funciona todos os dias, das 12h às 22h – aos domingos e feriados, até as 20h. Os ingressos são vendidos no local.

“Com uma programação diversa, o Shopping ParkCity Sumaré reforça sua importância como um espaço de convivência e lazer, se destacando não apenas como centro de compras, mas também como espaço de entretenimento para toda a família”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Serviço: Dia dos Pais no Shopping ParkCity Sumaré

Conexão em Muitas Dimensões

Quando: até 10 de agosto.

Horário: de segunda a sexta-feira – Sessões às 18h, 19h, 20h e 21h. Sábados e domingos – Sessões às 14h, 15h, 16h e 17h.

Onde: Praça de Alimentação.

Parque Inflável no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: até 14 de agosto.

Horário: das 12h às 22h.

Onde: Alameda ParkCity.

Bilheteria no local.