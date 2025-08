O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (4) sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tarcísio classificou a medida como um “absurdo” e afirmou que Bolsonaro teria sido “julgado e condenado muito antes de tudo isso começar”. Ele também declarou que as acusações contra o ex-presidente seriam infundadas e que não há provas de crime.

Tarcísio questiona cenário político

Em tom crítico, o governador questionou o cenário político atual e defendeu que instituições devem buscar a resolução de conflitos e a restauração da confiança. Tarcísio também expressou apoio público ao ex-presidente, encerrando sua publicação com a frase: “Força, presidente. Estamos com você.”

A decisão de Moraes impõe a Bolsonaro o cumprimento de prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de receber visitas. Ele é investigado no inquérito que apura tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes.

