A jornalista e apresentadora Daniela Lima não faz mais parte do time da GloboNews. A saída da comunicadora foi confirmada pela emissora nesta segunda-feira (4), após sua ausência no programa Conexão, que divide com as jornalistas Camila Bomfim e Leilane Neubarth.

Conhecida pelo estilo direto e por não se esquivar de emitir opiniões durante a cobertura dos bastidores políticos, Daniela se destacou nos últimos anos por análises contundentes e presença marcante no noticiário político.

Segundo nota da Globo, a decisão faz parte de um “movimento permanente de renovação do quadro do canal”. Também deixou a emissora o analista político Mauro Paulino, que frequentemente participava das análises com Daniela.

Nota Globonews Daniela Lima

A emissora agradeceu publicamente a colaboração dos profissionais:

“A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo.”

Nas redes sociais, Daniela comentou a saída:

“Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo!”

A movimentação acontece poucos dias após o desligamento da comentarista Eliane Cantanhêde, também confirmado pela emissora.

