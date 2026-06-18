Empreendimento está com oportunidades de Oficial de Manutenção, Consultor Comercial, Operador de CFTV e Coordenador de Segurança

O Shopping ParkCity Sumaré está com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de diferentes áreas, para atuar diretamente no empreendimento. As vagas disponíveis são:

– Oficial de Manutenção.

– Consultor Comercial.

– Operador de CFTV

– Coordenador de Segurança.

Para a vaga de Oficial de Manutenção, é necessário possuir certificado NR10 SEP e curso de elétrica com carga horária superior a 160 horas. Já para Operador de CFTV, é exigida experiência na área. Os candidatos à vaga de Coordenador de Segurança devem possuir CNV válida.

Os interessados em se candidatar às vagas devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected].

A iniciativa reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré com a geração de oportunidades e o fortalecimento do mercado de trabalho na região.