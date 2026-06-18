Empreendimento está com oportunidades de Oficial de Manutenção, Consultor Comercial, Operador de CFTV e Coordenador de Segurança
O Shopping ParkCity Sumaré está com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de diferentes áreas, para atuar diretamente no empreendimento. As vagas disponíveis são:
– Oficial de Manutenção.
– Consultor Comercial.
– Operador de CFTV
– Coordenador de Segurança.
Para a vaga de Oficial de Manutenção, é necessário possuir certificado NR10 SEP e curso de elétrica com carga horária superior a 160 horas. Já para Operador de CFTV, é exigida experiência na área. Os candidatos à vaga de Coordenador de Segurança devem possuir CNV válida.
Os interessados em se candidatar às vagas devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected].
A iniciativa reforça o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré com a geração de oportunidades e o fortalecimento do mercado de trabalho na região.