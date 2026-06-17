Santa Bárbara d’Oeste recebe no próximo dia 25 de junho o evento “Conexão 4.0”, que traz como tema o uso da inteligência artificial no varejo. O encontro gratuito é realizado por meio de parceria entre o Sebrae-SP e a ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste). As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/r/sBnXB0FF4z.

O evento vai abordar como a IA pode impulsionar os negócios, trazendo temas como vendas, gestão e uso de plataformas digitais. Silmara Regina de Souza, consultora de negócios do Sebrae-SP, conduz o conteúdo “Imersão Varejo Inteligente: Como a IA pode transformar seu negócio”. A palestra vai focar no que impacta o dia a dia dos comerciantes, com intuito de impulsionar as vendas com o uso dessa tecnologia, além de auxiliar na tomada de decisões.

Na sequência, João Carreira, especialista em mídias digitais pela Anamid aborda o conteúdo “Vendas Digitais: Como transformar plataformas digitais em resultado real para pequenos negócios”. A programação será concentrada em assuntos fundamentais para os pequenos negócios de varejo, com objetivo de que os participantes entendam como a inteligência artificial pode ser aplicada em vários processos dentro do negócio, com conteúdo prático e direto ao ponto.

Segundo Fabio Gerlach, gerente regional do Sebrae-SP, o encontro vai abordar assuntos presentes na rotina do empreendedor. “O encontro vai ter um teor bastante prático, com impacto real para os comerciantes de Santa Bárbara. A intenção é que eles já comecem a aplicar o conteúdo aprendido nos seus negócios. Vamos mostrar como a IA pode apoiar o empresário em áreas como gestão, marketing, finanças, vendas, enfim, temas que são essenciais no dia a dia do varejista.”

“A capacitação é um dos principais caminhos para o crescimento dos negócios. Por isso, o Conexão 4.0 foi pensado para levar aos empresários conteúdos práticos e atuais, visando ajudar as empresas a transformarem conhecimento em resultados e se manterem competitivas em um mercado cada vez mais conectado”, completa Ricardo Betin, presidente da ACISB.

SERVIÇO:

Conexão 4.0 inteligência artificial

Data: 25 de junho, às 16h

Local: ACISB (Rua Duque de Caxias, 490 – Centro)

Exclusivo para empresas com CNPJ