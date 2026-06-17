Após ouvir solicitações de pais de alunos, o presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vereador Júlio César Kifú, realizou visitas a três unidades da rede municipal de ensino para verificar de perto demandas relacionadas à estrutura e ao funcionamento dos espaços escolares.

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O roteiro incluiu a EMEI Zinho Saes, no bairro Vista Alegre, a EMEI “Vera Lúcia B. de L. Juliato”, na Vila Sartori, e a EMEFEI Professora Mariana Fracassi Schmidt, localizada no bairro 31 de Março.

Durante as visitas, promovidas na última semana, o parlamentar esteve acompanhado da professora Débora Cristina Araújo, integrante do quadro de gestão da Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo acompanhamento de mais de 50 unidades escolares da rede municipal.

Segundo Júlio César Kifú, a iniciativa teve como objetivo ouvir as equipes das escolas, verificar as condições das unidades e acompanhar de perto as demandas apresentadas pela comunidade escolar.

Fala Kifu

“Recebemos solicitações de pais preocupados com diferentes questões relacionadas ao ambiente escolar. Entendemos que é importante conhecer pessoalmente a realidade de cada unidade para buscar encaminhamentos e contribuir com melhorias para alunos e profissionais da educação”, afirmou.

Ao longo das visitas, foram observadas e discutidas necessidades relacionadas à manutenção e reposição de equipamentos e materiais, além de questões ligadas à infraestrutura e ao suporte necessário para o atendimento das atividades escolares.

As demandas identificadas deverão ser encaminhadas aos setores competentes da Administração Municipal para análise e eventual atendimento.

Rony cobra esclarecimentos sobre atendimento nos Prontos-Socorros Dr. Edison Mano e Dr. Afonso Ramos

Preocupado com as constantes reclamações da população sobre a demora no atendimento nas unidades de urgência e emergência do município, o vereador Rony Tavares protocolou os Requerimentos nº 336/2026 e nº 348/2026 na Câmara Municipal, solicitando informações detalhadas sobre a estrutura de atendimento, o quadro de profissionais e os tempos de espera nos Prontos-Socorros Dr. Edison Mano e Dr. Afonso Ramos.

Os requerimentos buscam levantar informações detalhadas sobre a capacidade operacional das unidades, incluindo o número de profissionais disponíveis, a cobertura das escalas médicas, os tempos de espera para atendimento e exames, além das medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para reduzir as filas e aprimorar o atendimento à população.

As solicitações foram apresentadas após diversos relatos de munícipes que afirmam ter aguardado mais de oito horas por atendimento médico, situação que, segundo o parlamentar, exige esclarecimentos por parte da Administração Municipal e da Secretaria de Saúde.

“Nosso objetivo é compreender a real situação das unidades, verificar se o número de profissionais é compatível com a demanda e buscar soluções que garantam um atendimento mais rápido, eficiente e humanizado à população”, destacou o vereador.

Entre as informações solicitadas estão a média diária de pacientes atendidos, o número de médicos atualmente lotados em cada unidade, a quantidade de profissionais por turno, o índice de cobertura das escalas médicas e o tempo médio de espera para classificação de risco, atendimento médico, realização de exames e alta hospitalar.

Os requerimentos também questionam quantos pacientes aguardaram atendimento por períodos superiores a duas, quatro, seis, oito e até doze horas, além da quantidade de pessoas que permaneceram em observação por mais de 24 horas aguardando transferência ou internação.

Outra preocupação apresentada pelo parlamentar diz respeito à existência de estudos técnicos que avaliem a suficiência do quadro médico em relação à demanda atendida. Rony Tavares também solicita informações sobre eventuais planos de ampliação das equipes e quais medidas estão sendo adotadas para reduzir o tempo de espera enfrentado pelos pacientes.

Segundo o vereador, a iniciativa busca garantir transparência na gestão da saúde pública e contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população barbarense.

“Estamos falando de unidades que atendem milhares de pessoas todos os meses. É fundamental que a população tenha acesso a um serviço de saúde digno e que o Poder Público apresente dados claros sobre a capacidade de atendimento e as ações que estão sendo tomadas para solucionar os problemas apontados pelos usuários”, concluiu.