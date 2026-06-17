Neymar Jr. / NR Sports Comunicado oficial

“A NR Sports, única e exclusiva detentora de todos os direitos de exploração da imagem do Atleta Neymar Jr., informa que não possui qualquer relação comercial com a plataforma FlareFlow, com o Col Group, não firmou qualquer acordo, não autorizou o uso da imagem do Neymar Jr. para realização de campanhas de marketing, tampouco para produção de série com inteligência artificial.

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Está sendo divulgado na mídia e atribuído ao CEO da FlareFlow, James Wang, uma suposta fala que indicaria a existência de acordo e parceria. Em que pese não termos acesso à primeira fonte, reiteramos que a NR Sports nunca manteve qualquer contato com o representante da plataforma, de modo que a veiculação de series e conteúdos com o Neymar Jr. serão realizados sem o nosso consentimento e autorização de uso da imagem do Atleta. Repudiamos, por fim, qualquer uso indevido e sem a respectiva autorização”.