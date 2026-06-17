A família de Leonardo, de 12 anos, morador de Artur Nogueira, está promovendo uma campanha de arrecadação para ajudar a enfrentar as despesas do dia a dia enquanto o garoto segue em tratamento contra a leucemia. Atualmente, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Boldrini, em Campinas.
Há cerca de seis meses, Leonardo foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda. Desde então, a rotina da família mudou completamente. O adolescente realiza tratamento contínuo e já apresentou reações severas, incluindo convulsões, o que exige acompanhamento médico constante.
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Para acompanhar o filho durante a internação, os pais se revezam diariamente. Durante o dia, a mãe, Kezia Favere Mota, permanece ao lado de Leonardo. À noite, o pai assume os cuidados. Quando não estão no hospital, ambos contam com o apoio de uma casa de acolhimento próxima ao Boldrini.
Enquanto o casal se dedica ao tratamento do filho, os outros dois filhos permanecem sob os cuidados da avó e de outros parentes. A situação também impactou diretamente a renda familiar. O pai de Leonardo trabalha como autônomo na roça, mas precisou reduzir suas atividades para acompanhar o tratamento do garoto.
Embora o tratamento de Leonardo seja realizado gratuitamente pelo Hospital Boldrini, a família enfrenta despesas decorrentes da nova rotina. Moradores de Artur Nogueira, os pais precisam se deslocar frequentemente até Campinas, além de arcar com gastos de alimentação, aluguel, contas básicas e demais necessidades da casa.
Diante desse cenário, familiares e amigos iniciaram uma campanha de arrecadação para ajudar a família a atravessar este momento delicado. Além das doações, eles também pedem orações pela recuperação de Leonardo.
Segundo a família, toda ajuda é bem-vinda neste momento.
As contribuições serão destinadas a auxiliar nas despesas do dia a dia, incluindo alimentação, transporte entre Artur Nogueira e Campinas, aluguel e demais custos enfrentados pela família enquanto Leonardo segue internado e em tratamento.
Quem desejar ajudar pode realizar uma doação via Pix pela chave CPF 400.789.718-29, em nome de Kezia Favere Mota (mãe do Leonardo), pelo Nubank.
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