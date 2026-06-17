Outras ações para conservação do meio ambiente foram realizadas durante a semana passada

Foram detectados pontos de vazamento de esgoto em tubulações subterrâneas localizadas na rua José Aparecido Marçal, no Jardim Santa Clara do Lago, em Hortolândia na semana passada. A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) foi notificada e realizou o conserto do dispositivo.

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No local, já foram trocados dois poços de visita, componente de acesso às redes subterrâneas, além de dois ramais na tubulação, sendo estancado o vazamento. O conserto do terceiro ramal será concluído na próxima semana. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, a conclusão do trabalho é essencial na preservação do meio ambiente, evitando vazamentos na lagoa do Jardim Santa Clara e o surgimento de plantas aguapés no espelho d’água.

Além do Jardim Santa Clara, em parceria com a Sabesp, mais serviços foram realizados durante a semana em Hortolândia. No Jardim Ricardo, a Prefeitura continua o mutirão de zeladoria e transformação da Área de Preservação Permanente. No local acontece a poda do mato, limpeza e trabalhos antienchentes realizados pela Administração Municipal e está intensificada a fiscalização contra o descarte irregular de dejetos domésticos em redes de águas pluviais. O mesmo trabalho acontece em dispositivos na avenida Amélia Basso Breda, na Vila Real, onde também tem uma área verde de preservação que sofre com o crime ambiental.

Ações gerais como fiscalização, manutenção, reformas de redes, orientações à munícipes e vistorias também foram concluídas nesta semana no Jardim Adelaide, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Parque Ortolândia, Parque do Horto, Santa Isabel, Jardim Rosolém, Parque Peron e Jardim Boa Vista.Estas ações seguem um cronograma de trabalho de acordo com a necessidade de cada local. Denúncias contra crimes ambientais em Hortolândia podem ser realizadas de maneira anônima por meio do aplicativo Agenda Verde da Prefeitura.

Descarte irregular em Hortolândia

Os dejetos desaguam em rios, lagos, lagoas e mananciais causando prejuízo ambiental. O crime ambiental de descarte irregular de dejetos domésticos nas redes de esgoto em águas pluviais em Hortolândia causa multa de 3.000 UFMH (Unidade Fiscal Municipal de Hortolândia), lembrando que cada unidade tem o valor de R$ 4,7595, portanto, é necessário a regularização por parte dos moradores.