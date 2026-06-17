O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e presidente do Consórcio PCJ, Rafael Piovezan, participa nesta semana da Cúpula Mundial das Bacias Hidrográficas 2026, realizada no Rio de Janeiro entre esta terça (16) e sexta-feira (19), no maior fórum internacional de recursos hídricos da atualidade.

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Organizado pela Rede Internacional de Organismos de Bacia (RIOB) e pela Secretaria de Estado do Ambiente e da Sustentabilidade do Rio de Janeiro, o evento acontece no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio (MAR), reunindo ministros, cientistas, organizações de bacias hidrográficas e atores do setor hídrico de mais de 80 países.

Durante o encontro, o prefeito discursou em nome do Consórcio PCJ, destacando a trajetória de Santa Bárbara d’Oeste na gestão responsável dos recursos hídricos e os avanços conquistados ao longo dos anos.

Fala Piovezan

“Como prefeito, mas também como biólogo, acredito que pensar a água é pensar o futuro das pessoas. Em Santa Bárbara d’Oeste, temos construído esse caminho com planejamento e responsabilidade”, afirmou.

O prefeito destacou ainda conquistas expressivas no saneamento de Santa Bárbara. “Quando estive à frente do DAE, reduzimos em cerca de 30% a necessidade de captação de água outorgada, ao mesmo tempo em que ampliamos a eficiência do sistema e fortalecemos a segurança hídrica do Município”, destacou. “Hoje Santa Bárbara d’Oeste possui condições de garantir o abastecimento de água com segurança para as próximas décadas, resultado de um trabalho baseado em planejamento, gestão eficiente e investimentos contínuos”, complementou.

Educação ambiental como pilar estratégico

Acompanhado do secretário executivo do Consórcio PCJ, Francisco Carlos Castro Lahóz, no discurso, Rafael também reforçou o papel central da educação ambiental na construção de uma cultura de preservação dos recursos hídricos. “Quando falamos de mudanças climáticas, existe uma necessidade inerente a todos nós, técnicos e gestores, de transformar o conhecimento científico em algo acessível ao cidadão. Precisamos fazer com que as pessoas compreendam a importância das boas práticas e dos hábitos que contribuem para a preservação dos recursos naturais”, afirmou.

Nesse contexto, o prefeito destacou o Projeto Gota d’Água como um dos resultados mais concretos dessa cooperação internacional. A iniciativa nasceu a partir do intercâmbio técnico com os franceses, evoluindo da Semana da Água para um projeto que, há 32 anos, alcança aproximadamente 150 mil alunos por ano nas bacias PCJ.

A parceria com a Agência de Água Sena-Normandia também foi citada como referência na implantação de iniciativas de educação ambiental que seguem produzindo resultados até hoje nas bacias PCJ.

A troca de experiências entre Brasil e França ajudou a consolidar um modelo de gestão das águas reconhecido nacionalmente, contribuindo para avanços que culminaram na criação da Política Nacional de Recursos Hídricos, em 1997.