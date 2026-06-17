O plenário da Câmara Municipal recebeu, durante a sessão ordinária desta terça-feira (16), a delegação de Sumaré que participou da 28ª edição dos Jogos Regionais da Melhor Idade (JOMI) 2026. Os atletas foram homenageados com uma moção de congratulação assinada pelos 21 vereadores do município.

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A competição foi realizada entre os dias 2 e 7 de junho, em São João da Boa Vista, e reuniu delegações de diversas cidades paulistas. Sumaré se destacou ao conquistar três medalhas de ouro nas modalidades dança de salão, tênis de mesa e truco. O município também contou com representantes no atletismo, coreografia, damas, dominó, natação, voleibol adaptado e xadrez.

A moção ressalta que os resultados alcançados colocaram Sumaré entre os destaques da edição de 2026 dos Jogos da Melhor Idade.

Câmara no registro

“Os excelentes resultados conquistados coroam o esforço desenvolvido pelos atletas, técnicos, monitores e demais profissionais envolvidos”, registra o documento.

Os vereadores destacaram ainda que o desempenho da delegação reforça o compromisso do município com a valorização da pessoa idosa e com a promoção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, à inclusão social, à saúde e à qualidade de vida.

A homenagem será encaminhada aos atletas, às secretarias municipais de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social e de Esportes e Lazer, além dos técnicos, monitores e demais integrantes da delegação da cidade.