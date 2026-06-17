Seis escolas da rede municipal de Educação de Americana recebem o público para as festas juninas neste sábado (20), a partir das 11h30. O calendário das festividades vai até 4 de julho nas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

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A primeira festa do dia começa às 11h30, na Casa da Criança Manacá (Rua São Vito, 1363, São Luís). A partir das 13h, é a vez do Arraiá do “Seu Mirtão” animar o público na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Prof. Milton Santos (Rua Felicio Zamperlin, 200, Praia Azul). O 25º Arraiá do Seu Paulo tem início às 14h, na EMEF Paulo Freire (Rua Jales, 61, Parque Novo Mundo), e, às 15h, começa a 25ª Tarde do Chocolate Quente no CAIC Professor Sylvino Chinelatto (Rua dos Ideais, s/nº, Jardim da Paz).

Para quem quer se divertir à noite, são duas opções a partir das 18h: a Festa Junina do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª. Oniva de Moura Brizola (Rua Ari Barroso, 105, Antonio Zanaga) e o Brasil Caboclo – No Ritmo da Cultura Popular no CIEP Profª. Maria Nilde Mascellani (Rua Nara Leão, 750, Parque Residencial Jaguari).

Em todas as festas, o público vai encontrar comidas típicas, música, dança, barracas com brincadeiras tradicionais, decoração especial, apresentações artísticas, trajes a caráter e muita diversão.

“Sábado teremos uma agenda intensa de festas que celebram o melhor do jeito caipira de ser, com barracas típicas e muita música junina embalando as famílias de nossos estudantes e toda a comunidade escolar”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Confira o calendário das demais festas juninas abertas em Americana:

27/06 (sábado) – a partir das 10h – Casa da Criança Araúna (Jardim dos Lírios)

27/06 (sábado) – a partir das 10h30 – Casa da Criança Angatu (Jardim Boer I) – Arraiá da Angatu

27/06 (sábado) – a partir da 15h – CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira (CIEP São Jerônimo) – “Ciep 35 anos: Nossa História, nossas memórias”

04/07 (sábado) – a partir das 15h – Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” (Vila Dainese) – Festa Julina