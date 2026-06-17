A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da prefeitura sobre a interdição em cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima nas proximidades do número 2370.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com a parlamentar, motoristas relataram preocupação com a situação do local, onde há semáforos instalados, porém fora de funcionamento, e a interdição da via realizada por meio de cavaletes posicionados no cruzamento há meses.

“A medida tem ocasionado transtornos aos usuários da via, especialmente em períodos de chuva intensa, quando a força da enxurrada desloca os cavaletes para o meio da pista, gerando riscos à segurança viária. Também foi informado que alguns motociclistas desrespeitam a sinalização provisória e realizam a travessia do cruzamento de forma irregular e perigosa, aumentando o potencial de acidentes”, comenta Roberta.

Semáforos e interdição

No documento, a autora pergunta o motivo e desde quando o cruzamento está interditado; se os semáforos existentes no local estão desativados temporariamente ou definitivamente e por que não estão funcionando, além de previsão para manutenção, reativação ou substituição dos equipamentos.

O requerimento solicita ainda se há previsão para a retirada dos cavaletes e a liberação do cruzamento ao tráfego de veículos, quais medidas vêm sendo adotadas para garantir a segurança dos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres e se o município pretende implantar sinalização definitiva ou outra solução de engenharia de tráfego para o referido cruzamento. A parlamentar também questiona se há registros de acidentes, ocorrências ou autuações desde a implantação da interdição.

O requerimento será discutido e votado em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.