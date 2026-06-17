A Prefeitura de Nova Odessa informa que a interrupção temporária dos serviços dos setores de Tributação e Cadastros foi prorrogada. O atendimento presencial permanecerá suspenso até sexta-feira (19), enquanto os serviços on-line ficarão indisponíveis até as 8h30 de segunda-feira (22).

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A medida é necessária para garantir a migração segura dos dados para o novo sistema, permitindo que os serviços sejam retomados com mais agilidade, segurança e eficiência para a população.

Confira o cronograma em Nova Odessa:

Serviços on-line

Indisponíveis até as 8h30 do dia 22/06;

Durante esse período, não será possível realizar solicitações pelo portal da Prefeitura.

Atendimento presencial

A Central de Atendimento ao Cidadão permanecerá fechada até sexta-feira (19);

Nesse período, as equipes estarão dedicadas à realização de ajustes internos, treinamentos e configurações do novo sistema, garantindo uma transição segura e um atendimento mais eficiente após a retomada dos serviços.

Canais de atendimento

Durante a indisponibilidade do sistema, os cidadãos poderão encaminhar suas solicitações pelos canais que permanecem em funcionamento:

Caso seja necessário ampliar o período de interrupção, a Prefeitura comunicará a população antecipadamente por meio de seus canais oficiais.