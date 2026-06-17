A Prefeitura de Nova Odessa informa que a interrupção temporária dos serviços dos setores de Tributação e Cadastros foi prorrogada. O atendimento presencial permanecerá suspenso até sexta-feira (19), enquanto os serviços on-line ficarão indisponíveis até as 8h30 de segunda-feira (22).
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A medida é necessária para garantir a migração segura dos dados para o novo sistema, permitindo que os serviços sejam retomados com mais agilidade, segurança e eficiência para a população.
Confira o cronograma em Nova Odessa:
Serviços on-line
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Indisponíveis até as 8h30 do dia 22/06;
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Durante esse período, não será possível realizar solicitações pelo portal da Prefeitura.
Atendimento presencial
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A Central de Atendimento ao Cidadão permanecerá fechada até sexta-feira (19);
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Nesse período, as equipes estarão dedicadas à realização de ajustes internos, treinamentos e configurações do novo sistema, garantindo uma transição segura e um atendimento mais eficiente após a retomada dos serviços.
Canais de atendimento
Durante a indisponibilidade do sistema, os cidadãos poderão encaminhar suas solicitações pelos canais que permanecem em funcionamento:
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E-mail: [email protected]
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Telefone: (19) 3476-8600 – Ramal 240
Caso seja necessário ampliar o período de interrupção, a Prefeitura comunicará a população antecipadamente por meio de seus canais oficiais.
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