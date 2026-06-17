Santa Bárbara d’Oeste encerrou no sábado (13), na Praça Rio Branco (Central), a edição municipal do Projeto Circuito Sertanejo Sem Violência, iniciativa promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, com apoio das Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social de Santa Bárbara d’Oeste. Com uma série de atendimentos gratuitos às mulheres, o evento contou com grande adesão das pessoas que passaram pelo local durante dois dias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação teve como objetivo oferecer suporte psicossocial e acolhimento às mulheres, com orientações sobre direitos, segurança e proteção, fortalecendo também a saúde e a dignidade do público feminino.

Projeto e o ônibus

O Projeto Circuito Sertanejo Sem Violência conta com um ônibus, “SP por Todas”, que percorre os municípios da região neste período de festas e rodeios, para trabalhar ações de saúde com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres a serviços essenciais de acolhimento, apoio psicossocial e orientações sobre os canais de denúncia de violência, fortalecendo a rede de proteção nos âmbitos municipal e estadual e promovendo ambientes mais seguros e informados.

Durante os dois dias da iniciativa, foram ofertados: solicitações de mamografia; aferição de pressão arterial; orientações nutricionais, sobre prevenção do câncer de mama e de colo uterino, sobre hebiatria e ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis); orientações sobre dengue, outras arboviroses e animais sinantrópicos; orientações sobre situações de violência contra a mulher; Reiki; entre outros atendimentos e orientações.

A iniciativa também contou com apoio da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), entre outros colaboradores.