Nova escola municipal da Prefeitura terá capacidade para atender 300 crianças em período parcial

A rede municipal de ensino de Hortolândia ganhará mais uma escola própria no começo de 2027. É a Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Nova Alvorada, que está sendo construída em área localizada na Rua Armando dos Santos, s/n, na esquina com a Rua Alcebíades Marques, no Jd. Nova Alvorada. A obra foi iniciada nesta segunda-feira (15/06), com a remoção de concreto, material orgânico e aparelhos da academia ao ar livre que ficavam nessa área em frente à unidade da academia Panobianco existente no bairro.

O trabalho é realizado pela empresa Fortiz Engenharia Ltda, vencedora da licitação. A Ordem de Serviço foi dada pela Prefeitura no dia 20 de maio deste ano, sendo publicada na edição 2592 do Diário Oficial do dia 15/10/2025.

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a previsão é que a obra dure aproximadamente 10 meses, sendo concluída até 20 de março de 2027. A nova unidade escolar atenderá os bairros Jardim Alvorada, Figueiras I e II e adjacentes, abrindo vagas para 188 crianças em período integral e 300 em período parcial. Serão 10 salas de aula, do Berçário a Jardim II, e uma sala multiuso, beneficiando crianças na faixa etária de quatro meses a cinco anos de idade.

Convênio

A construção acontece por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo Federal via Novo PAC. O valor total da obra é de R$ 5.047.252,86, sendo R$ 4.768.036,68 repassados pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 279.216,18, como contrapartida municipal.

“A construção da nova creche no Jardim Nova Alvorada representa um importante investimento na garantia dos direitos das crianças e das famílias da região e contribuirá significativamente para a ampliação do acesso à Educação Infantil em um território que atualmente necessita destas vagas. A implantação da escola atende a um anseio da comunidade que aguarda ansiosamente a oferta de uma unidade educacional mais próxima de suas residências. Além de ampliar o acesso à educação de qualidade, desde a primeira infância, a nova unidade proporcionará melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças, fortalecerá os vínculos comunitários e oferecerá maior apoio às famílias, especialmente àquelas que necessitam conciliar o cuidado dos filhos com suas atividades profissionais.

A nova creche reafirma o compromisso do município de Hortolândia com a expansão da Educação Infantil e com a promoção da equidade, garantindo que todas as crianças tenham acesso a oportunidades de aprendizagem, cuidado e desenvolvimento em seus próprios territórios”, avalia a diretora de Educação Infantil, Jane Aparecida Nery de Carvalho.