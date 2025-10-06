O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu, na sexta-feira (3), representantes da instituição financeira cooperativa Sicredi, que em Americana desenvolve o programa “A União Faz a Vida” em parceria com a Secretaria de Educação. Em 2025, 11 escolas da rede municipal de ensino trabalham as propostas do programa educativo, com o objetivo de proporcionar vivências ligadas a valores de cooperação e cidadania.

O “União Faz a Vida” oferece formação e assessoria pedagógica para professores e gestores da rede municipal de ensino, com participação aberta aos interessados.

No atual ano letivo, as atividades são desenvolvidas nas Casas da Criança Aracy, Curió, Juriti, Pitanga, Tahira e Urupê; nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Araçari, Batuíra e Sabiá e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Florestan Fernandes e Milton Santos, por meio da participação de 19 professores da rede municipal de Educação.

A reunião contou com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi; do secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini; da secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina; e da diretora da unidade de Desenvolvimento Pedagógico da pasta, Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca.

Ghizini e Sicredi

Ghizini lembrou que a colaboração com o Sicredi firmada pelo prefeito Chico Sardelli em 2021 é bem recebida pelos profissionais que vivenciaram o programa. “A metodologia prevê a aprendizagem de nossas crianças por meio da pedagogia de projetos, destacando a interdisciplinaridade e o protagonismo infantil, com educadores atuando como mediadores”, detalhou.

