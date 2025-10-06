Vereadores em ação- Santa Bárbara d’Oeste promove, entre os dias 7 e 9 de outubro, a Semana do Nascituro, instituída pela Lei Municipal nº 4.057/2019, de autoria do vereador Paulo Monaro. O evento tem como objetivo valorizar a vida desde a concepção e promover reflexões sobre a importância da defesa da família e dos direitos fundamentais.

Com o tema “Escolhe pois a vida”, a programação contará com palestras, encontros de catequese e atividades religiosas realizadas em parceria com entidades e paróquias do município. O evento é realizado com apoio da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, da Associação Casa de Maria e da Paróquia São Paulo Apóstolo.

Programação

07/10 (terça-feira), às 14h

Local: Câmara Municipal

Palestra com Dr. Gustavo Crivelari

08/10 (quarta-feira), às 19h30

Local: Casa de Maria

Catequese com os pais

Palestrantes: Prof. Cleiton Henrique e Dr. Gustavo Crivelari

09/10 (quinta-feira), às 15h e às 19h30

Local: Casa de Maria

Novena Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Com a participação da Equipe Diocesana em Defesa da Vida e da Família

Vereador sugere combate ao carrapato-estrela em parques municipais

O vereador Arnaldo Alves protocolou na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste a Indicação nº 3398/2025, na qual solicita ao Poder Executivo que adote medidas de combate ao carrapato-estrela nos parques municipais. A preocupação do parlamentar está relacionada à chegada do período de altas temperaturas, que favorece a proliferação desse inseto, transmissor da febre maculosa, doença grave que pode levar à morte.

Na justificativa apresentada, Alves destacou que parques como os dos Ipês, Jacarandás, Taene, Araçariguama e Paineiras (Linear) são bastante frequentados por famílias e representam áreas de risco para o contato com o carrapato. “É fundamental adotar medidas preventivas para proteger a saúde da população. O carrapato-estrela oferece perigo real aos frequentadores, e o poder público precisa agir para reduzir essa ameaça”, afirmou o vereador.

A proposta sugere que a Prefeitura utilize soluções químicas adequadas, que não causem agressões ao meio ambiente, com o objetivo de combater e erradicar a presença do carrapato nas áreas de lazer.

Depois de lida em Plenário, a Indicação será encaminhada ao Executivo para análise e eventual adoção das medidas recomendadas.

