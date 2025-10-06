A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro ficou marcada pela atuação do árbitro Ramon Abatti Abel na partida entre Palmeiras e São Paulo. Os erros cometidos no clássico foram tão flagrantes que a CBF decidiu afastá-lo das escalas, para “treinamento, aprimoramento e avaliação interna”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mas acredite: apesar da performance no domingo, Ramon Abatti Abel ainda é o árbitro com quem o Palmeiras menos pontua no Brasileirão.

Levantamento inédito do Bolavip Brasil descobriu quais são os árbitros que trazem azar às principais equipes do país. E a média de pontos do Palmeiras com Ramon Abatti Abel em campo é 65% menor do que com outros árbitros na escala.

Para chegar ao resultado, foram consideradas todas as partidas do Campeonato Brasileiro desde a edição de 2021 até a 27ª rodada da Série A deste ano, com a ajuda da plataforma de estatísticas Opta. Calculou-se a quantidade de pontos ganhos por cada equipe com cada árbitro. Foram descartadas as médias de pontos ganhos com árbitros que apitaram quatro jogos ou menos de um determinado time.

Os erros de Abatti a favor do Palmeiras

No clássico contra o São Paulo, ao menos dois erros cruciais foram cometidos por Ramon Abatti Abel. Quando a partida estava 2 a 0 para o São Paulo, ele deixou de marcar o pênalti a favor do tricolor num lance em que o palmeirense Allan acertou um carrinho em Tapia dentro da área, sem sequer o VAR fosse acionado para a checagem do lance. A outra jogada foi uma entrada dura de Andreas Pereira em Marcos Antônio, passível de cartão vermelho. Novamente, o VAR não entrou em ação para checagem.

No período analisado pelo levantamento, o Palmeiras já teve 14 partidas apitadas por Ramon Abatti Abel, com quatro vitórias alviverdes, seis empates e quatro vitórias dos adversários. A média de pontos do Palmeiras com Abatti Abel na arbitragem é de 1,3 ponto por jogo. Sem ele dois pontos por partida.

Rafael Klein pesa sobre o Corinthians

O caso de maior diferença entre a média de pontos conquistados com e sem o árbitro que traz azar é o do Corinthians, com Rafael Klein: cinco vezes menos pontos com ele na arbitragem.

Em sete partidas, foram dois empates e cinco derrotas. É apenas 0,3 ponto por jogo, contra 1,5 por partida em média com outros árbitros.

Confira o árbitro que traz azar aos principais times do Brasil (entre parênteses, a média de pontos por jogo com e sem o árbitro):

Sport: Raphael Claus (0,1 pt/jogo; 0,9 pt/jogo)

Vasco: Paulo Cezar Zanovelli (0,2 pt/jogo; 1,3 pt/jogo)

Athletico: Sávio Pereira Sampaio (0,2 pt/jogo; 1,4 pt/jogo)

Coritiba: Wagner do Nascimento Magalhães (0,3 pt/jogo; 1 pt/jogo)

Corinthians: Rafael Klein (0,3 pt/jogo; 1,5 pt/jogo)

Ceará: Luiz Flávio de Oliveira (0,4 pt/jogo; 1,2 pt/jogo)

Santos: Raphael Claus (0,4 ts/jogo; 1,2 pt/jogo)

Grêmio: Luiz Flávio de Oliveira (0,4 pt/jogo; 1,4 pt/jogo)

São Paulo: Raphael Claus (0,5 pt/jogo; 1,4 pt/jogo)

Fortaleza: Anderson Daronco (0,5 pt/jogo; 1,5 pt/jogo)

Goiás: Bráulio da Silva Machado (0,6 pt/jogo; 1,1 pt/jogo)

RB Bragantino: Paulo Lucas Torezin (0,6 pt/jogo; 1,4 pt/jogo)

Atlético-MG: Davi de Oliveira Lacerda (0,6 pt/jogo; 1,6 pt/jogo)

Bahia: Flávio Rodrigues de Souza (0,7 pt/jogo; 1,4 pt/jogo)

Vitória: Bruno Arleu de Araújo (0,8 pt/jogo; 1,1 pt/jogo)

Flamengo: Edna Alves Batista (0,8 pt/jogo; 1,8 pt/jogo)

Fluminense: Raphael Claus (0,9 pt/jogo; 1,5 pt/jogo)

Internacional: Matheus Candançan (1 pt/jogo; 1,6 pt/jogo)

Botafogo: Matheus Candançan (1 pt/jogo; 1,7 pt/jogo)

Palmeiras: Ramon Abatti Abel (1,3 pt/jogo; 2 pts/jogo)

Cruzeiro: Raphael Claus (1,2 pt/jogo; 1,5 pt/jogo)

Crédito da imagem:

AGIF / Alamy

Leia + Sobre todos os Esportes