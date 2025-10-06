Iguatemi Campinas e Galleria Shopping devem contratar cerca de 1.800 temporários em 2025

Há oportunidades para diversas funções, como vendedores, empacotadores, operadores de caixa e estoquistas, com possibilidade de efetivação nas vagas

Com a proximidade de datas importantes para o comércio varejista, como Black Friday e Natal, surgem as oportunidades de vagas temporárias de trabalho no final do ano. Em Campinas, o Iguatemi Campinas e o Galleria Shopping estimam que a partir das próximas semanas as lojas dos dois empreendimentos contratem cerca de 1.800 temporários, número similar ao registrado em 2024.

No Iguatemi Campinas, a estimativa é de que sejam geradas pelo menos 1.500 vagas de emprego temporárias, enquanto no Galleria Shopping são esperadas cerca de 300 contratações extras para o período. Em ambos os empreendimentos, há oportunidades para diversas funções, como vendedores, empacotadores, operadores de caixa e estoquistas, e são boas as possibilidades de efetivação nas vagas.

Os interessados em ocupar uma das vagas temporárias nas lojas do Iguatemi Campinas devem entregar o currículo pessoalmente na Associação de Lojistas, localizada no terceiro piso do shopping, com acesso pelo P5 da torre de estacionamento, ou acessar o site da instituição e fazer o cadastro on line (www.alscic.com.br), assim todas as lojas terão acesso aos currículos.

No Galleria Shopping, os currículos deverão ser entregues na administração do empreendimento, localizada no segundo piso, próximo à praça de alimentação.

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 380 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/campinas/

Sobre o Galleria Shopping

Com arquitetura diferenciada e um ambiente paisagístico que valoriza as áreas livres e arborizadas, o Galleria Shopping foi responsável por introduzir no país o conceito de lifestyle, principalmente por seguir o estilo de um open mall. O empreendimento, que pertence à Iguatemi S.A., destaca-se como um dos mais sofisticados centros de compras do país e apresenta um mix de operações completo formado por lojas especializadas em moda e acessórios, além de opções de gastronomia, serviços, lazer e entretenimento. Adicionalmente, o shopping faz parte de um complexo multiuso e oferece conforto e conveniência para os clientes. Para mais informações, basta acessar o site.

