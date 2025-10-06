Lula e Trump falam por telefone na manhã desta 2a feira

Leia Mais notícias do Brasil

O Palácio do Planalto confirmou que o presidente norte-americano, Donald Trump, propôs ao presidente Lula uma conversa entre os dois líderes na próxima semana. A proposta foi feita nessa terça-feira (23), em um breve encontro, não programado, no edifício-sede da ONU, em Nova York, durante o intervalo entre o discurso de Lula e o de Trump, que falou em seguida.

Foi ao discursar que Trump revelou que pretendia “se encontrar” com Lula na próxima semana, acrescentando que o presidente brasileiro “parece ser um homem muito agradável” e que houve, nas palavras de Trump, uma “química excelente” entre os dois.

Segundo a assessoria do Planalto, a conversa proposta por Trump foi rápida e amistosa e imediatamente aceita por Lula. As assessorias dos dois presidentes devem, agora, tomar as providências para estabelecer o diálogo.

Em entrevista à uma emissora de TV norte-americana, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse o presidente Lula está pronto para conversar, pelo interesse do Brasil, com qualquer chefe de Estado, mas que a conversa entre Lula e Trump deve acontecer via telefone ou por videoconferência, já que Lula volta ao Brasil nesta quarta-feira (24).

O chanceler brasileiro também reafirmou que a questão política e a soberania são inegociáveis, mas que o Brasil está pronto para negociar as questões tarifárias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP