Simone Mendes quebra recorde com público de 300 mil

Simone Mendes ‘quebrou a banca’

A cantora se apresentou em Macapá e comemorou o sucesso de “Mulher Foda” e “Climão” nas plataformas digitais. Simone Mendes fez história ontem (28) ao se apresentar para um público recorde de mais de 300 mil pessoas em Macapá (AP), no festival Macapá Verão.

A cantora encantou a plateia com sua performance, que teve como grande destaque o mais novo sucesso da artista, “Mulher Foda”, na praça Jacy Barata Jucá, na área central da capital. Foi a primeira apresentação solo de Simone no estado.

“Olha só que coisa linda, minha música ‘Mulher Foda’ com 20 dias de lançamento, já sendo cantada com muita força! Eu estou muito feliz, que noite especial tivemos. Já quero voltar, viu?!”, celebrou Simone Mendes. O repertório também esteve repleto de outros grandes hits como “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos” e “Dois Tristes”, fazendo vibrar o público ao longo de toda a apresentação.

Parte do volume 2 do projeto “Cantando Sua História”, “Mulher Foda” viralizou nas plataformas de streaming e nas redes sociais. No TikTok, “Mulher Foda” já foi utilizada em 50,7 mil vídeos, e no Spotify, atingiu a posição #12 no chart nacional.

Além disso, o recente lançamento de Simone, “Climão”, lançado no último dia 12/07, continua em ascensão, acumulando 2.234.853 visualizações no YouTube e alcançando a posição #10 nas músicas em alta da plataforma.

