O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa recebe neste início de semana currículos para a seleção de 132 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluindo 60 vagas para Soldador Motador e 15 para Ajudante de Produção, entre outras. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta terça e quarta-feira (dias 30 e 31/07) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. Em dois casos, haverá também processo seletivo presencial (veja abaixo).

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade. Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE PRODUÇÃO MASCULINO – Com experiência em produção. (15 postos)

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO – Ter curso superior, atuar na gestão de projetos, ter experiência em indústria. (1 vaga)

ASSISTENTE DE PROJETOS – Estudante de Engenharia (qualquer área) ou Técnico em Edificações (não obrigatório); desejável conhecimento em AutoCAD; CNH; bom conhecimento em Office (Word e Excel). (1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Feminino, com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE PRODUÇÃO – Obrigatório Ensino Médio completo, curso de leitura e interpretação de desenho e conhecimento em operação e manuseio com talha (diferencial). (10 postos)

SOLDADOR MONTADOR – Obrigatório Ensino Médio completo, curso profissionalizante em Solda (certificado), curso de leitura e interpretação de desenho (diferencial). (60 postos)

TECELÃO JATO DE AR – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / TECELÃO / OPERADOR DE MÁQUINA FIAÇÃO (3 postos)

AUXILIAR DE MONTADOR ANDAIME (16 postos) / MONTADOR DE ANDAIME (10 vagas) / ENCARREGADO OBRAS (2 postos) / MONTADOR LÍDER (2 postos)

CD SÃO VICENTE CONTRATA: AJUDANTE AÇOUGUE / BALCONISTA FRIOS / BALCONISTA PADARIA / REPOSITOR FLV / REPOSITOR MERCEARIA / SEPARADOR (20 vagas)

