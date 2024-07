Vídeo mostra transformação de senhora em mulher atraente.

Professor e gestor universitário Allan Carlos Pscheidt discorre sobre os aspectos teóricos, práticos e éticos do uso da Inteligência Artificial por educadores

Qual é o impacto da Inteligência Artificial na educação? O que um professor precisa saber para lidar com esse recurso? Como incorporar o uso de algoritmos sem desumanizar o processo didático? Essas são algumas das reflexões apresentadas pelo professor e gestor universitário Allan Carlos Pscheidt no livro Inteligência Artificial na Sala de Aula, lançamento da Matrix Editora.

A obra, que aborda o impacto e as potencialidades da Inteligência Artificial (IA) na educação, convida professores e educadores a embarcarem em uma jornada de integração tecnológica em suas práticas pedagógicas.

Pscheidt enfatiza que a implementação de ferramentas como o ChatGPT é parte de um processo contínuo e exige adaptação e paciência. Para ele, a IA é uma aliada valiosa na sala de aula, quando bem direcionada, e tem potencial para capacitar os estudantes a serem mais críticos em relação às informações que recebem.

O lançamento detalha como esse recurso pode transformar as escolas em ambientes mais dinâmicos e interativos. Com a automação de tarefas administrativas e o desenvolvimento de percursos de aprendizado personalizados, os professores poderão se concentrar no ensino, enquanto os alunos recebem o suporte necessário para maximizar a aprendizagem.

Com exercícios práticos e roteiros para o uso da IA, o autor propõe atividades para estimular a criatividade e a escrita e promover o aprendizado de diferentes disciplinas. Essas soluções podem ser adaptadas para estudantes de nível primário, secundário e superior, facilitando a implementação da ferramenta em diversos níveis educacionais.

Os dilemas éticos do uso dessa tecnologia na educação também são abordados. O especialista reforça a necessidade de estabelecer regras de conduta para garantir uma interação respeitosa e responsável entre pessoas e máquinas. Somente ao promover uma cultura de pensamento crítico, os educadores poderão capacitar os estudantes a utilizarem essas inovações de maneira eficaz.

Inteligência Artificial na Sala de Aula aprimora educadores que desejam se atualizar e reinventar suas práticas pedagógicas em um momento em que a IA está mais presente na vida cotidiana. Essa leitura se faz essencial no preparo dos alunos para o enfrentamento dos desafios do futuro, especialmente no incentivo para que eles sejam capazes de analisar, questionar e avaliar as informações obtidas por meio da tecnologia.

Ficha técnica

Livro: Inteligência Artificial na Sala de Aula

Autoria: Allan Carlos Pscheidt

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-462-5

Páginas: 144

Preço: R$ 40,00