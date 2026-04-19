Trabalho da Prefeitura segue um cronograma para garantir segurança viária no entorno do OAPE

O reforço da pintura de sinalização de solo teve mais uma etapa concluída por equipes da Prefeitura de Hortolândia na quarta-feira (15), no entorno do OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jardim Santa Clara do Lago.

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De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, além de organizar o fluxo do trânsito no local, principalmente em dias de maior movimento na área de lazer, o trabalho tem o objetivo de evitar acidentes e facilitar o embarque e desembarque de passageiros dos veículos do transporte público.

“O reforço da pintura de sinalização acontece seguindo um cronograma periódico de acordo com a necessidade de cada local, melhorando a visibilidade de motoristas e pedestres em ruas, avenidas e no entorno de unidades de ensino, saúde e demais áreas públicas de todas as regiões da cidade”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

Segurança Viária e sinalização

Além do reforço da sinalização de solo, para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Além disso, acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária.